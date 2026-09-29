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Божков може да поиска още 10 млн. евро от „Левски“

Божков може да поиска още 10 млн. евро от „Левски“

29 Септември, 2026 21:43 896 8

  • васил божков-
  • левски-
  • наско сираков-
  • атанас бостанджиев-
  • български футбол

Бившият собственик на клуба заяви, че засега няма финансови претенции, но може да потърси и други средства. Той отправи критики към Наско Сираков и разказа как е поел „Левски“.

Божков може да поиска още 10 млн. евро от „Левски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Васил Божков заяви, че може да поиска още около 10 милиона евро от „Левски“, въпреки че към момента няма финансови претенции към клуба. Бившият собственик на „сините“ коментира темата в предаването „Извън ефир“, след като през юни чрез адвоката си Стоян Баумайер поиска 5 072 337,63 евро.

По информация на Dsport Божков обясни, че първоначалната претенция е била предявена от адвокатите му заради плащане, което е трябвало да получат. Той уточни, че става дума за американски адвокати, които могат да използват негови сметки за предявяване на искове.

„Емоционално утре може да си поискам другите пари. Мога да поискам десетина милиона евро“, заяви Божков.

Той каза, че вземането остава при адвокатите му, но те не го предявяват към „Левски“. По думите му е постигната договорка да не се очаква плащане от клуба на този етап.

„Вече не си искам парите от „Левски“. Реших, че по-нататък ще си получа всичко от „Левски“, когато се стабилизират“, заяви бившият собственик. Божков допълни, че не иска да натоварва Атанас Бостанджиев в началото на управлението му, тъй като новият мажоритарен собственик трябва да прави инвестиции.

Критики към Сираков

Божков отправи остри думи към Наско Сираков, който вече не е акционер в клуба, но остава негов президент. Според Божков той е получил акциите на „Левски“ без заплащане, а по-късно клубът е бил продаден на Атанас Бостанджиев за 15 милиона евро.

„Направих подарък на Сираков 6 или 15 милиона, но той не ми благодари“, каза Божков. Той добави, че двамата са общували в миналото, но не се е чувал със Сираков, откакто е продал клуба.

„Не е длъжен да ми връща, но можеше да се обади, да ме почерпи един обяд, едно кафе“, заяви Божков.

Как е поел клуба

Божков каза още, че е поел „Левски“ по молба на Бойко Борисов. По думите му Борисов му е казал: „Трябва да вземеш „Левски“.“

Бившият собственик заяви, че е можел да откаже, но не е знаел какво би последвало. Той допълни, че е могъл да остави клуба да фалира преди придобиването му от Бостанджиев, но не го е направил.

Източници: Dспорт


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    Боко и Шишо вече ги няма да крепят Лафчис.

    21:55 29.09.2026

  • 3 А ТИ СИ ПППП---УТКА

    6 1 Отговор
    Човека си казва истината. Даде акциите без пари на танас по нареждане на тууулупа Банкя и без пари. А ги е продал на бостана за 15 милиона ЕВРО. И КЪДЕ БРЕ ТАНАСЕ НЕ ПОЧТЕНИ ПРЕЗИДЕНТЕ ТЕЗИ ПАРИ. УКАЗИНОТО

    21:58 29.09.2026

  • 4 Ужаст ,

    1 0 Отговор
    Ужаст ..

    22:00 29.09.2026

  • 5 78291

    1 1 Отговор
    Тоя е пълен смях,при първия сигнал ,че ще лежи бега в Дубай,може иска много работи ама ще получи един ...гол

    22:37 29.09.2026

  • 6 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Нека си ги поиска ! Дано го направи ?

    22:38 29.09.2026

  • 7 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    ОТБОРЪТ на ВЛАСТТА !!!
    Бойко ПРОСТАКЪТ казал - трябва да вземеш Леевски ! Типично по бойковски !

    22:40 29.09.2026

  • 8 На БАБА фърчилото

    0 1 Отговор
    Някой съмнява ли се , че това което казва Божков е ИСТИНАТА !

    22:41 29.09.2026

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