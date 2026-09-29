Божков може да поиска още 10 млн. евро от „Левски“

Васил Божков заяви, че може да поиска още около 10 милиона евро от „Левски“, въпреки че към момента няма финансови претенции към клуба. Бившият собственик на „сините“ коментира темата в предаването „Извън ефир“, след като през юни чрез адвоката си Стоян Баумайер поиска 5 072 337,63 евро.

По информация на Dsport Божков обясни, че първоначалната претенция е била предявена от адвокатите му заради плащане, което е трябвало да получат. Той уточни, че става дума за американски адвокати, които могат да използват негови сметки за предявяване на искове.

„Емоционално утре може да си поискам другите пари. Мога да поискам десетина милиона евро“, заяви Божков.

Той каза, че вземането остава при адвокатите му, но те не го предявяват към „Левски“. По думите му е постигната договорка да не се очаква плащане от клуба на този етап.

„Вече не си искам парите от „Левски“. Реших, че по-нататък ще си получа всичко от „Левски“, когато се стабилизират“, заяви бившият собственик. Божков допълни, че не иска да натоварва Атанас Бостанджиев в началото на управлението му, тъй като новият мажоритарен собственик трябва да прави инвестиции.

Критики към Сираков

Божков отправи остри думи към Наско Сираков, който вече не е акционер в клуба, но остава негов президент. Според Божков той е получил акциите на „Левски“ без заплащане, а по-късно клубът е бил продаден на Атанас Бостанджиев за 15 милиона евро.

„Направих подарък на Сираков 6 или 15 милиона, но той не ми благодари“, каза Божков. Той добави, че двамата са общували в миналото, но не се е чувал със Сираков, откакто е продал клуба.

„Не е длъжен да ми връща, но можеше да се обади, да ме почерпи един обяд, едно кафе“, заяви Божков.

Как е поел клуба

Божков каза още, че е поел „Левски“ по молба на Бойко Борисов. По думите му Борисов му е казал: „Трябва да вземеш „Левски“.“

Бившият собственик заяви, че е можел да откаже, но не е знаел какво би последвало. Той допълни, че е могъл да остави клуба да фалира преди придобиването му от Бостанджиев, но не го е направил.

Източници: Dспорт