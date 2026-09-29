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Райнер Видмайер и Якоб Браун влизат в щаба на ЦСКА

Райнер Видмайер и Якоб Браун влизат в щаба на ЦСКА

29 Септември, 2026 23:00 440 3

  • цска-
  • маркус гиздол-
  • райнеp видмайер-
  • якоб браун-
  • треньорски щаб

Двамата ще бъдат помощници на Маркус Гиздол, а още двама специалисти предстои да бъдат обявени.

Райнер Видмайер и Якоб Браун влизат в щаба на ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол започва работа с Райнер Видмайер и Якоб Браун в своя щаб. Още двама специалисти предстои да бъдат обявени допълнително.

Видмайер е роден на 2 април 1967 г. в Зинделфинген. Германецът има дългогодишен опит като помощник-треньор в Щутгарт, Херта, Хофенхайм, Шалке, Грасхопър, Санкт Гален и Гройтер Фюрт. Работил е в екипите на Маркус Бабел, Пал Дардай, Пелегрино Матарацо и Тим Валтер.

Опит в Германия и Швейцария

Видмайер е имал и няколко кратки периода като временен старши треньор, сред които начело на Херта и Гройтер Фюрт. Последната му работа е във Волфсбург, където първоначално е бил координатор за развитието на талантите, а по-късно е станал помощник-треньор.

Самият Видмайер посочва Феликс Магат като свой ментор. По думите му именно Магат му е помогнал да напусне работата си в Mercedes и да премине към професионалния футбол.

Браун ще отговаря за анализа

Якоб Браун е на 29 години и вече е работил с Гиздол в Самсунспор. Неговите отговорности са свързани с видеоанализ, проучване на съперниците, използване на дронове и проследяване на GPS данни за представянето на футболистите.

Браун е сред специалистите, които се занимават с този тип анализи в Германия. В ЦСКА той ще бъде част от екипа, който Гиздол изгражда около първия отбор. Пълният състав на щаба ще стане ясен след обявяването на останалите двама специалисти.

Източници: Топспорт


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ице

    0 1 Отговор
    Ухааа, ще се скъсат в БГ от ядене, пиене и сгодни джукеси - я, я, шнелер, оооо, шприцен.

    23:44 29.09.2026

  • 2 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Изключително съм доволен от избора на треньор!!Силна фигура със сериозна визитка и можещ и знаещ екип. ЦСКА имаше нужда точно от такъв треньор който идеологията му е тотално доминанство и мачкане на противника. Футболистите ще му имат уважение и сериозен респект от него и екипа му.Ще си наложи волята и стила а който не изпълнява ще ходи в дубала.На хер Маркус на дали дядо томанов ще му води плажни герои,лично Гиздол ще си напасне отбора. Има и по силни треньори от Маркус Гиздол но точно той е най правилния избор и ще пасне на на гранда ЦСКА и ще има много успехи. Дойде в най добрия момент за ЦСКА с готов стадион и база, с обичащ отбора собственик сър Уолтър Папаски даващ мило и драго за клуба с изключително големи възможности!
    Респект! Респект към великия ЦСКА ! Респект към треньора Маркус Гиздол! Респект към Собственика Г-н Папазки !
    Червени шампиони и стадиона целия червен!

    00:04 30.09.2026

  • 3 Кви са тия бре

    0 0 Отговор
    учители по физкултура да бяха викнали по-добре.

    00:14 30.09.2026

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