Райнер Видмайер и Якоб Браун влизат в щаба на ЦСКА

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол започва работа с Райнер Видмайер и Якоб Браун в своя щаб. Още двама специалисти предстои да бъдат обявени допълнително.
Видмайер е роден на 2 април 1967 г. в Зинделфинген. Германецът има дългогодишен опит като помощник-треньор в Щутгарт, Херта, Хофенхайм, Шалке, Грасхопър, Санкт Гален и Гройтер Фюрт. Работил е в екипите на Маркус Бабел, Пал Дардай, Пелегрино Матарацо и Тим Валтер.
Опит в Германия и Швейцария
Видмайер е имал и няколко кратки периода като временен старши треньор, сред които начело на Херта и Гройтер Фюрт. Последната му работа е във Волфсбург, където първоначално е бил координатор за развитието на талантите, а по-късно е станал помощник-треньор.
Самият Видмайер посочва Феликс Магат като свой ментор. По думите му именно Магат му е помогнал да напусне работата си в Mercedes и да премине към професионалния футбол.
Браун ще отговаря за анализа
Якоб Браун е на 29 години и вече е работил с Гиздол в Самсунспор. Неговите отговорности са свързани с видеоанализ, проучване на съперниците, използване на дронове и проследяване на GPS данни за представянето на футболистите.
Браун е сред специалистите, които се занимават с този тип анализи в Германия. В ЦСКА той ще бъде част от екипа, който Гиздол изгражда около първия отбор. Пълният състав на щаба ще стане ясен след обявяването на останалите двама специалисти.
Източници: Топспорт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ице
23:44 29.09.2026
2 Бай Иван
Респект! Респект към великия ЦСКА ! Респект към треньора Маркус Гиздол! Респект към Собственика Г-н Папазки !
Червени шампиони и стадиона целия червен!
00:04 30.09.2026
3 Кви са тия бре
00:14 30.09.2026