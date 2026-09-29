Райнер Видмайер и Якоб Браун влизат в щаба на ЦСКА

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол започва работа с Райнер Видмайер и Якоб Браун в своя щаб. Още двама специалисти предстои да бъдат обявени допълнително.

Видмайер е роден на 2 април 1967 г. в Зинделфинген. Германецът има дългогодишен опит като помощник-треньор в Щутгарт, Херта, Хофенхайм, Шалке, Грасхопър, Санкт Гален и Гройтер Фюрт. Работил е в екипите на Маркус Бабел, Пал Дардай, Пелегрино Матарацо и Тим Валтер.

Опит в Германия и Швейцария

Видмайер е имал и няколко кратки периода като временен старши треньор, сред които начело на Херта и Гройтер Фюрт. Последната му работа е във Волфсбург, където първоначално е бил координатор за развитието на талантите, а по-късно е станал помощник-треньор.

Самият Видмайер посочва Феликс Магат като свой ментор. По думите му именно Магат му е помогнал да напусне работата си в Mercedes и да премине към професионалния футбол.

Браун ще отговаря за анализа

Якоб Браун е на 29 години и вече е работил с Гиздол в Самсунспор. Неговите отговорности са свързани с видеоанализ, проучване на съперниците, използване на дронове и проследяване на GPS данни за представянето на футболистите.

Браун е сред специалистите, които се занимават с този тип анализи в Германия. В ЦСКА той ще бъде част от екипа, който Гиздол изгражда около първия отбор. Пълният състав на щаба ще стане ясен след обявяването на останалите двама специалисти.

Източници: Топспорт