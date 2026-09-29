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Челси готви оферта от 70 млн. евро за Субименди

Челси готви оферта от 70 млн. евро за Субименди

29 Септември, 2026 22:10 340 0

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Халфът на Арсенал е набелязан за заместник на преминалия в Манчестър Сити Енцо Фернандес.

Челси готви оферта от 70 млн. евро за Субименди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Челси е набелязал полузащитника на Арсенал Мартин Субименди за заместник на Енцо Фернандес. Лондонският клуб планира да предложи 70 милиона евро за испанския национал през зимния трансферен прозорец, съобщава Ел Насьонал, а информацията е цитирана от Топспорт.

Според публикацията Субименди вече е дал съгласието си за трансфера. Челси обаче все още трябва да постигне споразумение с Арсенал, който привлече халфа през юли 2025 г. и има договор с него до лятото на 2030 г. Арсенал официално обяви испанеца като дългосрочно ново попълнение след преминаването му от Реал Сосиедад.

Алонсо познава Субименди от Реал Сосиедад

Трансферът е свързан с промяната в състава на Челси след продажбата на Енцо Фернандес на Манчестър Сити. Английският клуб потвърди, че аржентинският полузащитник е напуснал „Стамфорд Бридж“ с постоянен трансфер. Фернандес изигра 170 мача и отбеляза 31 гола за Челси.

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо познава Субименди от периода, в който двамата са били свързани с втория отбор на Реал Сосиедад. Именно това познанство е сред причините испанският халф да бъде разглеждан като подходящ вариант за освободеното място в средата на терена.

Субименди търси повече игрово време

27-годишният футболист е недоволен от ограниченото си участие в състава на Арсенал и според информацията има намерение да напусне клуба през зимата. През настоящия сезон той има осем участия във всички турнири и една асистенция.

Субименди пристигна в Арсенал след 236 мача за първия отбор на Реал Сосиедад. Испанецът е национален състезател и беше част от състава на страната, спечелил Европейското първенство през 2024 г.

На този етап няма официално потвърждение от Челси, Арсенал или самия футболист за започнали преговори. Ако английският клуб отправи заявената оферта, окончателното решение ще зависи от позицията на Арсенал и от условията по евентуалната зимна сделка.

Източници: Топспорт, Ел Насьонал


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