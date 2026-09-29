Клауза може да отведе Фабрегас в Барселона, Арсенал или Челси

Сеск Фабрегас може да напусне Комо срещу символична неустойка, ако получи предложение да поеме Барселона, Арсенал или Челси. Специалната клауза е част от договора му с италианския клуб, който е до юни 2028 година.

Информацията е съобщена от журналиста Джанлука Ди Марцио. Уговорката се отнася единствено до трите клуба, в които Фабрегас е играл като футболист, и би дала възможност на някой от тях да го привлече при значително по-изгодни условия за треньора.

Фабрегас изгради името си в Комо

39-годишният испанец изведе Комо до Серия А след 21-годишно отсъствие на клуба от италианския елит. В първия си сезон сред най-добрите отбори на Италия Комо завърши на четвърто място и си осигури участие в основната фаза на Шампионската лига.

Постигнатото превърна Фабрегас в една от най-обсъжданите млади треньорски фигури в Европа. Челси е проявявал интерес към него още през лятото, но испанецът е предпочел да остане в Комо и да продължи започнатата работа.

Барселона остава дългосрочна цел

Според „Спорт“ Фабрегас мечтае в бъдеще да води Барселона. На този етап обаче Ханзи Флик има договор с каталунския клуб до лятото на 2028 година, като контрактът включва и опция за продължаване.

Микел Артета също е постигнал договорка за нов договор с Арсенал според информации от Англия. Чаби Алонсо пък е в началото на работата си като треньор на Челси, което означава, че към момента няма непосредствено свободен пост в някой от трите клуба.

Източници: Спортал