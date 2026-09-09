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Феновете на Локо свикват обща среща за изгонването на Крушарски

Феновете на Локо свикват обща среща за изгонването на Крушарски

9 Септември, 2026 18:30 336 3

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Проведената анкета сред членовете на Фенклуб Локомотив Пловдив показа ясно и категорично какво е желанието на нашата общност

Феновете на Локо свикват обща среща за изгонването на Крушарски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Абсолютно всеки един член на фенклуб Локомотив Пловдив е на мнение, че управлението на Христо Крушарски трябва да приключи. Това установи проведената вътрешна анкета сред членовете на "черно-бялата" организация.

Поради тази причина бе насрочена обща отворена среща, на която да се обсъжда по-нататъшни действия. Тя ще се проведе утре (10 септември) в 18,30 часа на Трибуна Спортклуб.

"Локомотивци,

Проведената анкета сред членовете на Фенклуб Локомотив Пловдив показа ясно и категорично какво е желанието на нашата общност.

Затова инициираме отворена среща за всички привърженици на Локомотив, на която открито да обсъдим случващото се, да чуем мнението на всеки и да вземем решения за бъдещите ни действия".


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