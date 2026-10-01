Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид в София със 102:98

Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид със 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) в зала „Арена 8888“ в София в мач от третия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Израелският тим постигна втори пореден успех и вече е с актив 2-1, докато Реал Мадрид допусна трета поредна загуба от началото на сезона.

Апоел изигра много силно първо полувреме и се възползва от точната си стрелба от далечна дистанция. Символичните домакини реализираха 9 тройки от 14 опита и се оттеглиха на почивката с аванс от 63:43. Бруно Кабокло вкара четири от четири опита за три точки, но натрупа и четири лични нарушения. Зак Лидей беше точен при двата си опита от далеч, а Василие Мицич отбеляза 14 точки само през първите две части.

Реал Мадрид стигна до равенство

Испанският състав започна преобразен второто полувреме. След като Апоел увеличи преднината си до 22 точки при 67:45, Реал Мадрид направи серия от 19:0 и съкрати изоставането си до 67:64. Малко по-късно гостите изравниха при 70:70, а след това за кратко поведоха със 75:74.

След третата част резултатът беше равен – 75:75. В последния период Апоел отново пое контрола върху мача и стигна до преднина от 89:78. Реал Мадрид остана в битката до финалните минути, но израелският отбор запази водачеството си и затвори двубоя при 102:98.

Мицич и Брайънт поведоха победителите

Василие Мицич и Илайджа Брайънт бяха най-резултатни за Апоел Тел Авив с по 22 точки. Брайънт добави 13 борби и 7 асистенции, с което оформи дабъл-дабъл. Бруно Кабокло и Зак Лидей допринесоха с по 15 точки.

За Реал Мадрид Тео Маледон завърши с 26 точки, 5 борби и 7 асистенции. На трибуните в София бяха Любомир Ганев, Красимир Балъков и Валентин Златев.

Източници: БТА