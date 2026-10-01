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Балаж Берке ще ръководи Исландия – България

Балаж Берке ще ръководи Исландия – България

1 Октомври, 2026 20:50 300 0

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Унгарският съдия ще бъде главен арбитър на двубоя от Лигата на нациите в Рейкявик.

Балаж Берке ще ръководи Исландия – България - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарецът Балаж Берке ще бъде главен съдия на мача между Исландия и България от Лигата на нациите. Двубоят от Лига C, група 4, ще се играе в събота, 3 октомври, на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик и ще започне в 16:00 часа българско време.

Негови асистенти по тъчлинията ще бъдат Венцел Тот и Балаж Серт, а четвърти съдия е Михай Капрай. Главен видеоарбитър ще бъде Тамаш Богнар, подпомаган от Каталин Кулчар. Работата на съдийската бригада ще бъде наблюдавана от албанеца Албано Янку, а делегат на УЕФА е англичанинът Джонатан Лийзи.

Второ назначение за Берке в турнира

42-годишният Берке ще ръководи мач от Лигата на нациите за втори път през есента. Преди това той беше главен арбитър на срещата между Азербайджан и Швеция, спечелена от шведите с 3:1.

Унгарецът има и предишен опит с български отбори. На 27 ноември 2025 година той ръководи мача от Лига Европа между Лудогорец и Селта, завършил с победа на разградчани с 3:2. В срещата Берке отсъди две дузпи за българския тим, като при едната решението беше взето след преглед със системата ВАР.

През юли 2022 година Берке беше главен съдия и на двубоя Ботев (Пловдив) – АПОЕЛ (Никозия) от квалификациите за Лигата на конференциите. Мачът, игран на Националния стадион „Васил Левски“ в София, завърши 0:0.

Международен съдия от 2019 година

Балаж Берке е съдия на ФИФА от 2019 година и три пъти е избиран за най-добър арбитър в Унгария. Името му привлече внимание и с ръководството на световната квалификация между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 на 9 септември 2025 година.

Извън футбола Берке работи в общината на Надиканиджа, където живее.

Източници: БТА


България
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