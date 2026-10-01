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Бюджетът е на дефицит от 3,6 млрд. евро към края на септември

Бюджетът е на дефицит от 3,6 млрд. евро към края на септември

1 Октомври, 2026 22:41 709 16

  • бюджет-
  • дефицит

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 33,9 млрд. евро, което е 68,4% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (11,0%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година

Бюджетът е на дефицит от 3,6 млрд. евро към края на септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на септември 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 3,6 млрд. евро (2,8 на сто от прогнозния БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 33,9 млрд. евро, което е 68,4% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (11,0%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо септември 2025 г. с 2,4 млрд. евро (9,8%), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо септември 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2026 г. са в размер на 37,5 млрд. евро, което е 66,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2025 г. бяха в размер на 33,7 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,9 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към септември 2026 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2026 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗКПЧ то

    6 0 Отговор
    Това нищо не ми говори

    22:46 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не Могат Да Се Остискат !

    6 0 Отговор
    Да Крадат !

    22:48 01.10.2026

  • 4 име

    2 2 Отговор
    Хасан Василев да ги извади от джоба си и да оправи дефицита.

    22:49 01.10.2026

  • 5 Луд

    5 0 Отговор
    Като сме бедни защо заплатите на няколко стотин са над 10,000евро на месец.Не данъци от бедните ще помогнат ,На 2мил.Работещи лежът на гърба 4мил от които много със нереално високи заплати от бюджета.Частният сектор може ако може и неможе ако няма но държавният служител сами си гласуват заплатите каде го има това.

    22:53 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогрес

    6 0 Отговор
    прогрес, определено!

    22:57 01.10.2026

  • 9 Ами

    13 2 Отговор
    Да отрежат двата милиарда за Украйна, и двата милиарда за Ф-16, и готово!
    Ще са на плюс!

    Или........ ще режат народа, тези изедници, лъжци, и предатели...

    22:58 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Румбата

    0 0 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    23:27 01.10.2026

  • 13 Съкращения

    5 0 Отговор
    Да се съкратят 100 депутати. За 5 милиона население, 140 депутати са приемлива бройка. Никакви проблеми не се решават в държавата, нямат и капацитет. На работа също не ходят. Вървим към фалит, това е .

    23:32 01.10.2026

  • 14 При всички тези заеми през двадесет и ше

    3 0 Отговор
    Имаме нов дефицит?!?!?!?

    00:00 02.10.2026

  • 15 червен пабирог

    0 0 Отговор
    дреме ми както винаги ганчо ще ми плаща масрафя на газарията!

    Коментиран от #16

    00:16 02.10.2026

  • 16 българска турбоджукеса

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "червен пабирог":

    ше ма водиш на дзензебар с бемвето!!!

    00:26 02.10.2026

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