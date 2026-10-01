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Русия се завръща в европейския волейбол

Русия се завръща в европейския волейбол

1 Октомври, 2026 21:00 1 080 2

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  • лига на нациите

CEV допусна руските мъжки и женски национални отбори до своите състезания, но предстои одобрение на конкретните условия за участието им.

Русия се завръща в европейския волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия се завръща в европейския волейбол. Административният съвет на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) реши да допусне руските мъжки и женски национални отбори до състезанията под егидата на организацията.

Решението е взето на Общото събрание на CEV в Милано, което се проведе по време на Европейското първенство за мъже. То се отнася до националните отборни състезания и обхваща както волейбола на закрито, така и плажния волейбол.

Предстои одобрение на условията

В решението е записано, че Административният съвет на CEV е обсъдил позицията на Международната федерация по волейбол относно допускането на руските национални отбори и длъжностни лица до международни състезания.

Конкретните условия за изпълнение на решението и организационните механизми за участието на руските тимове все още не са окончателно утвърдени. Те трябва да бъдат разработени и представени за одобрение на Административния съвет на CEV на по-късна дата.

Така решението на конфедерацията представлява допускане по принцип, но пълното завръщане на руските отбори зависи от приемането на тези правила и процедури.

Лигата на нациите е следващата възможност

Следващият официален турнир, в който руските отбори по волейбол на закрито ще могат да участват, е Лигата на нациите. Състезанието е под егидата на Международната федерация по волейбол, а решението на CEV разширява възможностите за участие на руските национални тимове и в европейския календар.

Русия и Беларус бяха отстранени от европейските състезания след решение на CEV от март 2022 г., което не допускаше техните национални отбори, клубове, длъжностни лица и състезатели по плажен и снежен волейбол до турнирите на конфедерацията.

Шевченко очаква пълно завръщане

Президентът на руската федерация по волейбол Станислав Шевченко приветства решението и заяви, че организацията подкрепя съответната позиция на Международната федерация по волейбол.

„Сега очакваме одобрение на условията и процедурите за прием. Готови сме да работим конструктивно, за да се гарантира, че руските национални отбори могат да се завърнат напълно в международни турнири – под знамето и химна на Руската федерация – възможно най-скоро“, каза Шевченко.

Така окончателният срок за първото участие на руските национални отбори в европейски състезания ще зависи от последващото решение на CEV за условията и организацията на завръщането.

Източници: Топспорт


Русия
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