Проф. Казимир Попконстантинов: Връщането на мощите на цар Самуил е плод на 30-годишна дипломация

След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата „Света София”. „Това е плод на дълги дипломатически разговори, продължили не по-малко от 30 години. Този жест от страна на гръцкото правителство трябва да го оценим достойно”, коментира изтъкнатият историк, археолог и епиграф проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Професор Попконстантинов е инициаторът гръцкият учен проф. Николаос Муцопулос – откривателят на гроба на българския владетел, да бъде удостоен със званието „Доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет. „Подновихме отново разговорите за огромната му заслуга, за което той прие с удоволствие да бъде почетен доктор на нашия университет”, сподели историкът. По думите му гръцкият изследовател е изпитвал огромна любов и уважение не само към Търново, но и към цяла България, като в знак на признателност е дарил значителна част от своите изследвания и книги на библиотеката на университета.
⇒ Тайната на „Свети Ахил”: Историята на учения, открил гроба на цар Самуил
Археологът припомни историческия момент от 1969 г., когато проф. Муцопулос открива трите саркофага на остров Свети Ахил в едноименната базилика. Историкът подчерта, че признанието към гръцкия изследовател, посветил голяма част от работата си на Самуиловата епоха, не е от куртоазия, а е напълно заслужено.
⇒ Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София
По думите на професора споразумението предвижда тленните останки не само на цар Самуил, но и на Гавраил Радомир и Иван Владислав, да бъдат пренесени в столицата.Той разкри, че вече е намерено точното място за тях – в южния кораб на древния храм „Света София”, където саркофазите ще бъдат подредени така, както са били открити в базиликата „Свети Ахил”. Според историка това е унаследена още от Византия традиция за погребване във владетелски храмове, какъвто подход има и в Преслав.
Изборът на София за вечен дом на владетеля не е случаен. Проф. Попконстантинов припомни историческия факт, че бащата на Самуил – комит Никола, е бил областен управител именно на тази територия. „Той е бил областен управител на огромна територия с център Средец. Това е спазена традиция от съвременна гледна точка за поставяне на саркофазите с тленните останки”, обясни изследователят, изразявайки огромен поклон пред всички усилия, положени за реализирането на това събитие.
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1 Видьо Троев Видев
Русия ще ни върне ли златният меч на Кубрат?
Русия ще ни върне ли Сребърният орел на Аспарух?
Сребърният орел на Аспарух е ценен прабългарски артефакт от VII век.
Открит е през 1930 година при археологически разкопки край село Вознесенка, Запорожка област, Украйна.
Основни характеристики
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Размери:
Висок е 13,2 см и дълъг 21 см.
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Изображение:
Представя орел в момент на борба със змия, която се опитва да го захапе.
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Детайли:
На гърдите на птицата има врязан монограм, а на лявото крило — релефен надпис. На гърба му има 12 странни пъпки.
Историческо значение
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Смята се, че фигурата е била част от върха на пленен в бой византийски военен щандарт (знаме).
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Орелът символизира небесното и божествено начало, а змията — земното и материално начало.
• Находката е част от така наречения Вознесенски археологически комплекс, свързван с мемориалния траурен комплекс на хан Аспарух
Златният меч на хан Кубрат е изключителен исторически артефакт от VII век,
символ на властта и държавността на създателя на Стара Велика България.
Основни факти за меча
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Откритие:
Намерено е през 1912 година при съкровището от Малая Перешчепина в Украйна, от две овчарчета.
• Изработка:
Дълъг е около 93–94 см, изработен във византийски луксозен стил с обков от чисто злато по дръжката и нощвите.
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• Произход:
Предполага се, че е официален дар от византийския император Ираклий в чест на приз
Коментиран от #7
22:21 01.10.2026
2 Помак
22:23 01.10.2026
3 Вземайте си кокалите
22:23 01.10.2026
4 Нищо не ни връщат
22:30 01.10.2026
5 Там Ли Е ?
На България ?
22:31 01.10.2026
6 Освен кокали
22:35 01.10.2026
7 Абе ей
До коментар #1 от "Видьо Троев Видев":Защо искаш Русия да ни връща нещо което е в украйна. Нещо не си на ясно.
22:37 01.10.2026
8 Оляхте
22:46 01.10.2026