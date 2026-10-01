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Проф. Казимир Попконстантинов: Връщането на мощите на цар Самуил е плод на 30-годишна дипломация

Проф. Казимир Попконстантинов: Връщането на мощите на цар Самуил е плод на 30-годишна дипломация

1 Октомври, 2026 22:13 389 8

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  • мощи-
  • самуил

След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати в София

Проф. Казимир Попконстантинов: Връщането на мощите на цар Самуил е плод на 30-годишна дипломация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата „Света София”. „Това е плод на дълги дипломатически разговори, продължили не по-малко от 30 години. Този жест от страна на гръцкото правителство трябва да го оценим достойно”, коментира изтъкнатият историк, археолог и епиграф проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Професор Попконстантинов е инициаторът гръцкият учен проф. Николаос Муцопулос – откривателят на гроба на българския владетел, да бъде удостоен със званието „Доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет. „Подновихме отново разговорите за огромната му заслуга, за което той прие с удоволствие да бъде почетен доктор на нашия университет”, сподели историкът. По думите му гръцкият изследовател е изпитвал огромна любов и уважение не само към Търново, но и към цяла България, като в знак на признателност е дарил значителна част от своите изследвания и книги на библиотеката на университета.

⇒ Тайната на „Свети Ахил”: Историята на учения, открил гроба на цар Самуил

Археологът припомни историческия момент от 1969 г., когато проф. Муцопулос открива трите саркофага на остров Свети Ахил в едноименната базилика. Историкът подчерта, че признанието към гръцкия изследовател, посветил голяма част от работата си на Самуиловата епоха, не е от куртоазия, а е напълно заслужено.

⇒ Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

По думите на професора споразумението предвижда тленните останки не само на цар Самуил, но и на Гавраил Радомир и Иван Владислав, да бъдат пренесени в столицата.Той разкри, че вече е намерено точното място за тях – в южния кораб на древния храм „Света София”, където саркофазите ще бъдат подредени така, както са били открити в базиликата „Свети Ахил”. Според историка това е унаследена още от Византия традиция за погребване във владетелски храмове, какъвто подход има и в Преслав.

Изборът на София за вечен дом на владетеля не е случаен. Проф. Попконстантинов припомни историческия факт, че бащата на Самуил – комит Никола, е бил областен управител именно на тази територия. „Той е бил областен управител на огромна територия с център Средец. Това е спазена традиция от съвременна гледна точка за поставяне на саркофазите с тленните останки”, обясни изследователят, изразявайки огромен поклон пред всички усилия, положени за реализирането на това събитие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Троев Видев

    1 3 Отговор
    Гърция ни върна костите на Цар Самуил.
    Русия ще ни върне ли златният меч на Кубрат?
    Русия ще ни върне ли Сребърният орел на Аспарух?

    Сребърният орел на Аспарух е ценен прабългарски артефакт от VII век.
    Открит е през 1930 година при археологически разкопки край село Вознесенка, Запорожка област, Украйна.

    Основни характеристики

    Размери:
    Висок е 13,2 см и дълъг 21 см.

    Изображение:
    Представя орел в момент на борба със змия, която се опитва да го захапе.

    Детайли:
    На гърдите на птицата има врязан монограм, а на лявото крило — релефен надпис. На гърба му има 12 странни пъпки.

    Историческо значение

    Смята се, че фигурата е била част от върха на пленен в бой византийски военен щандарт (знаме).

    Орелът символизира небесното и божествено начало, а змията — земното и материално начало.

    • Находката е част от така наречения Вознесенски археологически комплекс, свързван с мемориалния траурен комплекс на хан Аспарух


    Златният меч на хан Кубрат е изключителен исторически артефакт от VII век,
    символ на властта и държавността на създателя на Стара Велика България.

    Основни факти за меча

    Откритие:
    Намерено е през 1912 година при съкровището от Малая Перешчепина в Украйна, от две овчарчета.

    • Изработка:
    Дълъг е около 93–94 см, изработен във византийски луксозен стил с обков от чисто злато по дръжката и нощвите.

    • Произход:
    Предполага се, че е официален дар от византийския император Ираклий в чест на приз

    Коментиран от #7

    22:21 01.10.2026

  • 2 Помак

    0 2 Отговор
    ПроФесоРе , Казимир ! Всички знаем кой е човека ,това е Бойко Борисов с контактите си с гърците и ЕС и ек той съдейства моштите на Самуил а да са сега в България ...няма Радев,Йотов , Ено прасе или друг от БКП ..само бат бойко

    22:23 01.10.2026

  • 3 Вземайте си кокалите

    1 1 Отговор
    И изчезнете бре. Къде е описа какво даваме на гърците?

    22:23 01.10.2026

  • 4 Нищо не ни връщат

    3 0 Отговор
    Откупува се с ценни артефакти което е недопустимо ние да ги даваме за някакви кости които дори не сме сигурни на кого са

    22:30 01.10.2026

  • 5 Там Ли Е ?

    1 1 Отговор
    И Гроба ?

    На България ?

    22:31 01.10.2026

  • 6 Освен кокали

    1 0 Отговор
    едно пръстенче поне няма ли? Или оня пуяк утре ще го открие в Перперикон случайно

    22:35 01.10.2026

  • 7 Абе ей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Троев Видев":

    Защо искаш Русия да ни връща нещо което е в украйна. Нещо не си на ясно.

    22:37 01.10.2026

  • 8 Оляхте

    0 0 Отговор
    се вече с тези мощи, на кой му пука!?

    22:46 01.10.2026

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