Проф. Казимир Попконстантинов: Връщането на мощите на цар Самуил е плод на 30-годишна дипломация

След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата „Света София”. „Това е плод на дълги дипломатически разговори, продължили не по-малко от 30 години. Този жест от страна на гръцкото правителство трябва да го оценим достойно”, коментира изтъкнатият историк, археолог и епиграф проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Професор Попконстантинов е инициаторът гръцкият учен проф. Николаос Муцопулос – откривателят на гроба на българския владетел, да бъде удостоен със званието „Доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет. „Подновихме отново разговорите за огромната му заслуга, за което той прие с удоволствие да бъде почетен доктор на нашия университет”, сподели историкът. По думите му гръцкият изследовател е изпитвал огромна любов и уважение не само към Търново, но и към цяла България, като в знак на признателност е дарил значителна част от своите изследвания и книги на библиотеката на университета.

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Археологът припомни историческия момент от 1969 г., когато проф. Муцопулос открива трите саркофага на остров Свети Ахил в едноименната базилика. Историкът подчерта, че признанието към гръцкия изследовател, посветил голяма част от работата си на Самуиловата епоха, не е от куртоазия, а е напълно заслужено.

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По думите на професора споразумението предвижда тленните останки не само на цар Самуил, но и на Гавраил Радомир и Иван Владислав, да бъдат пренесени в столицата.Той разкри, че вече е намерено точното място за тях – в южния кораб на древния храм „Света София”, където саркофазите ще бъдат подредени така, както са били открити в базиликата „Свети Ахил”. Според историка това е унаследена още от Византия традиция за погребване във владетелски храмове, какъвто подход има и в Преслав.

Изборът на София за вечен дом на владетеля не е случаен. Проф. Попконстантинов припомни историческия факт, че бащата на Самуил – комит Никола, е бил областен управител именно на тази територия. „Той е бил областен управител на огромна територия с център Средец. Това е спазена традиция от съвременна гледна точка за поставяне на саркофазите с тленните останки”, обясни изследователят, изразявайки огромен поклон пред всички усилия, положени за реализирането на това събитие.