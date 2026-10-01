Естония: Русия води кампания за саботаж в Европа

Европейските държави трябва да променят начина, по който определят руските атаки и саботажи на територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна пред Политико, предава News.bg.

По думите му вместо общото определение „хибридни атаки“ трябва да се използват по-конкретни определения като „терористични актове“ и „саботаж“. Цахкна определи действията като част от системна руска кампания срещу Европа, която според него придобива характеристиките на „своеобразна война“.

Изказването му идва дни след като Естония обяви, че руските специални служби стоят зад палежа на 15 август в сграда в Талин, използвана от Milrem Robotics - компания, произвеждаща безпилотни наземни машини и доставяща техника за Украйна. Естонската служба за вътрешна сигурност заключи, че пожарът е бил умишлен и организиран по поръчка на руски служби. Кремъл отхвърли обвиненията като неоснователни.

Трима латвийски граждани, заподозрени за извършването на палежа, са били задържани в Латвия и впоследствие предадени на естонските власти. При обиските са иззети електронни носители и предмети, за които се предполага, че може да са били използвани при подпалването. Разследването на конкретните обстоятелства продължава.

Цахкна посочи случая с Milrem Robotics като част от по-широка поредица от инциденти в Европа, които западни правителства свързват с руски саботажни операции. Сред тях е и инцидентът на летище „Лайпциг-Хале“ в Германия, за който германските власти също заявиха, че има руска следа.

Според естонския министър финансовата мотивация често е по-силен стимул от идеологията за хората, които биват привличани за подобни операции. Той призова европейските държави да обменят повече разузнавателна информация и доказателства, да координират действията на службите си и ясно да покажат, че участието в саботажни операции ще води до сериозни наказания.

Цахкна предупреди, че според него целта на Кремъл е да създава разделение и страх в европейските общества. Той допусна, че рискът от по-тежки атаки може да нарасне, ако Москва прецени, че Европа не реагира единно.

На този фон ЕС подготвя нова стратегия за сигурност, която се очаква по-късно тази година. Естонският министър заяви, че тя трябва да засили обмена на разузнавателна информация, да увеличи инвестициите в службите за сигурност и да осигури по-бърза реакция при неконвенционални заплахи.

Цахкна оцени, че към момента Русия не е в състояние да предприеме пълномащабна военна атака срещу НАТО, но предупреди, че ситуацията може да се промени. Затова, по думите му, европейските държави трябва да използват настоящия период, за да подобрят подготовката си и координацията между службите.

Той призова и за по-ясна комуникация с гражданите при извънредни ситуации, така че обществото да знае как да реагира без да изпада в паника.