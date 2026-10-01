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Клоп е вторият най-високоплатен селекционер в света
  Тема: Известни личности

Клоп е вторият най-високоплатен селекционер в света

1 Октомври, 2026 22:20 420 0

  • юрген клоп-
  • карло анчелоти-
  • германия-
  • национални отбори-
  • треньорски заплати

Само Карло Анчелоти получава повече от германския специалист. Годишното възнаграждение на Клоп се оценява на около 7 милиона евро.

Клоп е вторият най-високоплатен селекционер в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юрген Клоп е вторият най-високоплатен селекционер на национален отбор в света. Германският специалист получава около 7 милиона евро годишно начело на Германия, като пред него в класацията е единствено Карло Анчелоти. Данните за възнагражденията са оценки, публикувани от „Билд“ и цитирани от международни спортни медии.

Клоп пое германския национален отбор на 15 август 2026 г. с четиригодишен договор. Така той стана най-високоплатеният селекционер в историята на германския футбол. Германският футболен съюз официално потвърди назначението му и посочи, че специалистът ще води тима до Европейското първенство през 2028 г. и Световното първенство през 2030 г.

Анчелоти остава начело в световната класация

Карло Анчелоти получава около 10 милиона евро годишно като селекционер на Бразилия. Италианецът пое южноамериканския тим след края на престоя си в Реал Мадрид през май 2025 г., където възнаграждението му е достигало 11 милиона евро на сезон.

След Анчелоти и Клоп се нареждат Маурисио Почетино с около 6,8 милиона евро годишно като селекционер на САЩ и Томас Тухел с приблизително 6 милиона евро начело на Англия. Заплатата на испанския селекционер Луис де ла Фуенте е оценявана на около 5 милиона евро, докато Лионел Скалони получава около 2,3 милиона евро с Аржентина.

Клоп прие по-ниско възнаграждение

Новата позиция означава сериозно намаление на доходите за Клоп. Като глобален ръководител на футболните операции в Red Bull той е получавал около 12 милиона евро годишно. Последната му заплата в Ливърпул е била приблизително 18 милиона евро на сезон.

Още няколко известни специалисти също получават по-малко на ниво национален отбор, отколкото в клубния футбол. Зинедин Зидан е оценяван на 3,6 милиона евро годишно, след като в Реал Мадрид е заработвал около 12 милиона евро. Жорже Жезус получава около 4 милиона евро като селекционер, при 12 милиона евро в Ал Насър.

„Националният отбор може да обедини германците както почти нищо друго“, заяви Клоп при представянето си начело на Германия.

В сравнение със съперниците на Германия възнаграждението му също е значително по-високо. Селекционерът на Нидерландия Хави получава около 3 милиона евро годишно, Иван Йованович в Гърция е с приблизително 900 000 евро, а Велко Паунович получава около 650 000 евро начело на Сърбия.

Източници: Топспорт, Билд, Гол


Германия
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