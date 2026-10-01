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Ерлинг Холанд съди Norwegian заради маркетингова кампания
  Тема: Известни личности

Ерлинг Холанд съди Norwegian заради маркетингова кампания

1 Октомври, 2026 22:00 503 0

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  • съдебно дело-
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  • манчестър сити

Адвокатът на футболиста твърди, че авиокомпанията е използвала незаконно негови търговски марки при реклама на самолетни билети.

Ерлинг Холанд съди Norwegian заради маркетингова кампания - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ерлинг Холанд е завел дело срещу авиокомпанията Norwegian заради използване на негови търговски марки в маркетингова кампания по време на Световното първенство по футбол. Адвокатът на норвежкия нападател е потвърдил пред ДПА, че искът е свързан с реклама на самолетни билети по време на турнира.

„Делото се отнася до незаконното използване от страна на Norwegian на търговските марки на Холанд при маркетинга на самолетни билети по време на Световното първенство“, е заявил адвокатът. Не е уточнено коя от компаниите на футболиста се е почувствала ощетена от кампанията.

Публикация със самолет и прическата на футболиста

Според „Верденс Ганг“ авиокомпанията е изтрила публикация в Instagram с редактирана снимка на един от самолетите си. На изображението самолетът е бил украсен с русите кичури на Холанд, които бяха част от визията му по време на Мондиала. Към снимката е имало надпис: „Никога не сме изглеждали толкова норвежки.“

Norwegian е реагирала с недоумение на съдебния иск и е потвърдила, че е получила документите по делото. От авиокомпанията са заявили, че са подкрепяли националния отбор на Норвегия чрез няколко спонтанни публикации, вдъхновени от тенденциите в социалните мрежи.

„Жалко е, че на тези овации беше отговорено със съдебен иск. Въпреки това се надяваме на разумен диалог, за да можем и в бъдеще да продължим да подкрепяме нашите общи спортни герои“, заявиха от Norwegian.

Срещата в съда е насрочена за 9 октомври

Холанд и авиокомпанията трябва да се срещнат в районния съд в Осло на 9 октомври. Предстои страните да представят позициите си по спора за използването на отличителни характеристики и търговски марки на футболиста в рекламна публикация.

Нападателят на Манчестър Сити отбеляза седем гола за Норвегия на Световното първенство. Националният отбор достигна до четвъртфинал, където бе отстранен от Англия.

Източници: БТА, ДПА, Верденс Ганг


Норвегия
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