Жозе Моуриньо посети Раул Асенсио след операцията на защитника на Реал Мадрид и му вдъхна кураж. Асенсио претърпя успешна хирургична намеса заради фрактура в десния пищял, съобщи Фокус.

Проблемът в подбедрицата е започнал още в края на януари. Първоначално е било избрано консервативно лечение, но то не е дало необходимия резултат. Травмата се е възобновила, а по време на предсезонната подготовка са се появили и допълнителни мускулни проблеми.

Заради усложненията се е стигнало до хирургична намеса. Операцията е извършена от д-р Мануел Лейес под наблюдението на медицинските служби на Реал Мадрид.

Очаква се възстановяването на Асенсио да продължи поне два-три месеца. Това означава, че защитникът вероятно няма да бъде на разположение на Реал Мадрид поне до началото на 2027 г.

Източници: Фокус