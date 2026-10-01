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Моуриньо посети Раул Асенсио след операцията
  Тема: Известни личности

Моуриньо посети Раул Асенсио след операцията

1 Октомври, 2026 21:20 501 0

  • жозе моуриньо-
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  • футболна контузия

Защитникът на Реал Мадрид претърпя хирургична намеса заради фрактура в десния пищял. Очаква се да отсъства поне два-три месеца.

Моуриньо посети Раул Асенсио след операцията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо посети Раул Асенсио след операцията на защитника на Реал Мадрид и му вдъхна кураж. Асенсио претърпя успешна хирургична намеса заради фрактура в десния пищял, съобщи Фокус.

Проблемът в подбедрицата е започнал още в края на януари. Първоначално е било избрано консервативно лечение, но то не е дало необходимия резултат. Травмата се е възобновила, а по време на предсезонната подготовка са се появили и допълнителни мускулни проблеми.

Заради усложненията се е стигнало до хирургична намеса. Операцията е извършена от д-р Мануел Лейес под наблюдението на медицинските служби на Реал Мадрид.

Очаква се възстановяването на Асенсио да продължи поне два-три месеца. Това означава, че защитникът вероятно няма да бъде на разположение на Реал Мадрид поне до началото на 2027 г.

Източници: Фокус


Испания
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