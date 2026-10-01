Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от УБА

Лионел Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от Университета на Буенос Айрес. Решението е взето единодушно от Висшия съвет на учебното заведение, което определя отличието като най-високото си почетно звание.

Церемонията ще се състои на 6 октомври, преди прощалния мач на Меси с националния отбор на Аржентина. Тимът ще се изправи срещу Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, а началният час е 20:00 местно време.

Ректорът определи Меси като посланик на Аржентина

В мотивите за решението са посочени спортната кариера на Меси, постоянството му, скромността и етичното поведение. Университетът отбелязва и ролята му като капитан на националния отбор при спечелването на Копа Америка през 2021 и 2024 г., Финалисима през 2022 г. и световното първенство в Катар през 2022 г.

Ректорът на УБА Рикардо Хелпи заяви, че отличието не се основава единствено на статистиката на футболиста. „Искаме да подчертаем значимостта и влиянието на човек, който чрез спорта и отвъд него постигна най-големите успехи и се превърна в пример за съвършенство“, каза Хелпи.

Ректорът определи Меси и като „пример и посланик на нашата популярна култура и националната ни идентичност“. Решението на университета включва и достигането на Аржентина до финала на световното първенство през 2026 г.

Последен мач за националния отбор

Предстоящият двубой с Бенин трябва да сложи край на повече от две десетилетия на Меси с екипа на Аржентина. На 39 години той е рекордьор на страната по изиграни мачове, голове и асистенции - съответно 207 участия, 125 попадения и 68 голови подавания.

С националния отбор Меси спечели още олимпийската титла през 2008 г. и световното първенство за младежи до 20 години през 2005 г. Срещата с Бенин ще бъде част от серията домакински приятелски мачове на Аржентина, потвърдени от Аржентинската футболна асоциация.

Източници: Спортал