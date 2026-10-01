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Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от УБА
  Тема: Известни личности

Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от УБА

1 Октомври, 2026 21:50 413 2

  • лионел меси-
  • университет на буенос айрес-
  • аржентина-
  • доктор хонорис кауза

Университетът на Буенос Айрес ще връчи отличието на аржентинската звезда преди прощалния му мач с националния отбор срещу Бенин.

Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от УБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лионел Меси ще получи званието „Доктор хонорис кауза“ от Университета на Буенос Айрес. Решението е взето единодушно от Висшия съвет на учебното заведение, което определя отличието като най-високото си почетно звание.

Церемонията ще се състои на 6 октомври, преди прощалния мач на Меси с националния отбор на Аржентина. Тимът ще се изправи срещу Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, а началният час е 20:00 местно време.

Ректорът определи Меси като посланик на Аржентина

В мотивите за решението са посочени спортната кариера на Меси, постоянството му, скромността и етичното поведение. Университетът отбелязва и ролята му като капитан на националния отбор при спечелването на Копа Америка през 2021 и 2024 г., Финалисима през 2022 г. и световното първенство в Катар през 2022 г.

Ректорът на УБА Рикардо Хелпи заяви, че отличието не се основава единствено на статистиката на футболиста. „Искаме да подчертаем значимостта и влиянието на човек, който чрез спорта и отвъд него постигна най-големите успехи и се превърна в пример за съвършенство“, каза Хелпи.

Ректорът определи Меси и като „пример и посланик на нашата популярна култура и националната ни идентичност“. Решението на университета включва и достигането на Аржентина до финала на световното първенство през 2026 г.

Последен мач за националния отбор

Предстоящият двубой с Бенин трябва да сложи край на повече от две десетилетия на Меси с екипа на Аржентина. На 39 години той е рекордьор на страната по изиграни мачове, голове и асистенции - съответно 207 участия, 125 попадения и 68 голови подавания.

С националния отбор Меси спечели още олимпийската титла през 2008 г. и световното първенство за младежи до 20 години през 2005 г. Срещата с Бенин ще бъде част от серията домакински приятелски мачове на Аржентина, потвърдени от Аржентинската футболна асоциация.

Източници: Спортал


Аржентина
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  • 1 Банкянкият ТУЛУП

    0 0 Отговор
    Аз съм "Доктор хонорис кауза“ много преди този!

    22:13 01.10.2026

  • 2 Антикомуне

    1 0 Отговор
    И този ще е "доктор" като Стоичков, 🤣😂. Като си нямат и двамата други дипломи, купени те и подарените ще свършат работа.

    22:40 01.10.2026

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