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Лионел Меси официално придоби испанския Елденсе
  Тема: Известни личности

Лионел Меси официално придоби испанския Елденсе

1 Октомври, 2026 22:30 326 0

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  • интер маями-
  • висш съвет по спорта

Аржентинската звезда вече притежава втори испански клуб, но сделката все още очаква регулаторно одобрение.

Лионел Меси официално придоби испанския Елденсе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лионел Меси официално придоби испанския футболен клуб Елденсе, съобщи клубът. Сделката за втородивизионния тим е финализирана, но все още очаква задължителното одобрение на регулаторните органи.

„Клуб Депортиво Елденсе официално обявява придобиването на клуба от Лео Меси, което бележи началото на нова и вълнуваща глава в историята на клуба, която обхваща повече от сто години“, се посочва в съобщението на клуба.

Меси е придобил всички акции на Елденсе. До сделката те са били притежание на колумбийска инвестиционна група, която е била мажоритарен акционер. Одобрението на трансакцията трябва да бъде дадено от испанския Висш съвет по спорта.

Втори испански клуб за Меси през 2026 година

Аржентинската футболна звезда вече е собственик и на УЕ Корнея от Каталуния. Придобиването на клуба, който играе в Терсера федерасион - петото ниво на испанския футбол, беше обявено през април.

С покупката на Елденсе Меси влиза и във футбола от професионалните дивизии на Испания. Бившият нападател на Аржентина и Барселона продължава кариерата си като футболист на Интер Маями.

Елденсе се бори за оставане във второто ниво

Елденсе е основан през 1921 година и в момента заема 19-о място в Сегунда дивисион. Отборът има четири загуби в първите си седем мача за сезона и се намира в битка за избягване на изпадането.

Очаква се новият собственик да постави началото на дългосрочен проект за развитието на клуба. Първата непосредствена стъпка остава регулаторното одобрение, след което придобиването ще може да бъде окончателно приключено.

Източници: БТА, Ас, Кадена СЕР


Испания
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