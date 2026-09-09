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Даниел Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни

Даниел Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни

9 Септември, 2026 21:00 1 204 29

  • даниел боримиров-
  • футбол-
  • цска-
  • левски-
  • суперкупа на българия

Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА

Даниел Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след загубената Суперкупа на „сините“ от ЦСКА

„Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА. Не мога да кажа на какво го отдавам. За мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни. Не съм гадател, за да кажа как ще се отрази тази загуба. Още не е дошло общото събрание, като дойде


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Шахински

    64 1 Отговор
    Този винаги търси под вола теле. Не е голям, за да признае победата на победителите.

    Коментиран от #16

    21:00 09.09.2026

  • 2 Да си смениш

    45 1 Отговор
    Прическата , и да признаеш по класният отбор не е срамно , но само дами като теб ще кажат обратното

    21:02 09.09.2026

  • 3 ДанueлаБ

    36 2 Отговор
    Играли смо добро,али смо немали шанса

    21:04 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЦСКА Москва

    43 1 Отговор
    Не съмнително,а е сигурно че имаш не повече от една гънка във влашката си грознЪ главЪ !

    21:05 09.09.2026

  • 6 Голям смях

    39 1 Отговор
    То и Вашите два гола са съмнителни.

    21:06 09.09.2026

  • 7 НийСми най-добритИ

    42 1 Отговор
    На ДаниелаБ винаги другите са и виновни.Като ги няма нашите съдии,малко падаме хихихи

    21:06 09.09.2026

  • 8 ГуменитеГлави

    33 3 Отговор
    Тази Даниела,тази,тази Даниела....гооооол мъж,преоблечен кат жена...

    Коментиран от #10

    21:08 09.09.2026

  • 9 Ник

    36 1 Отговор
    Съмнителни са интелектът ти и количеството сиво вещество в кратуната ти.

    21:09 09.09.2026

  • 10 Забрави

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "ГуменитеГлави":

    май,като прескачаше трамвайните релси.....ха-ха

    21:14 09.09.2026

  • 11 Простьо

    34 2 Отговор
    Левскар съм ама да ти нашият 4 гола за едно полувреме или по-точно 30 минути и да търсиш вината извън твоя отбор е тежка диагноза. Боре, боре...

    21:14 09.09.2026

  • 12 Си дзин пин

    19 0 Отговор
    ДаниелооkypB000,световна конспирация има срещу синияkaтyн

    21:17 09.09.2026

  • 13 Мимч

    21 0 Отговор
    Абе Боримиров,да те попитам Левски имаха ли защита и вратар зад нея.Другия въпрос е към Веласкес.Имаше ли някаква мотивация за този мач и разчети на играта....

    21:18 09.09.2026

  • 14 осраински

    3 4 Отговор
    Ами ми третия хватки от ръгби

    21:20 09.09.2026

  • 15 мрежа

    21 1 Отговор
    Едно е да се боядисваш и да се правиш на млад,друго е мъжки да признаеш,че си победен

    21:20 09.09.2026

  • 16 Мим

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Граф Шахински":

    Абе хубаво печелите,но си извади извода,че Левски в този мач нищо не играха и ви го подариха за спокойствие да имате.Мач ,който не решава нищо.Радвайте се сега,а Левски след края на сезона......

    Коментиран от #19

    21:22 09.09.2026

  • 17 Синя София

    22 1 Отговор
    Вие двамата със Сираков сте съмнителни,даже и Веласкес

    21:23 09.09.2026

  • 18 софиянец

    16 2 Отговор
    Още трябваше да ви бият, да не можете да стигнете до с.Подуене.

    21:24 09.09.2026

  • 19 Добре де,

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мим":

    как не видя миналия сезон, че лудите ви направиха шампОани, в събота лефски равен, в неделя Разград падат от арда и не само.

    Коментиран от #22

    21:27 09.09.2026

  • 20 Ванк0-1

    15 0 Отговор
    И ти си съмнителен от към интелект,ама те началник си,поздравление за всички армейци ,честита ни купа,а за колегите от левски не унивайте имате добър отбор.

    21:33 09.09.2026

  • 21 Няма страшно

    17 0 Отговор
    Боре, няма да останеш гладен, нали си зет на Таки!

    21:34 09.09.2026

  • 22 Мимч

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Добре де,":

    Много хубаво щом мислиш така.А кажи и Левски колко пъти направи лудите шампиони...

    21:38 09.09.2026

  • 23 Хаха

    10 0 Отговор
    Ко речИ на собственика зет му!?
    Уж футболист, а не знае правилата за засадата, а и съдиите с гледаха вар, да се засрами!
    При първия гол - на една линия предимството е за нападателя!
    При втория - ако ръката е зад защитата не е засада - гледа се част от тялото, с което можеш да отбележиш гол, а такова нямаше!
    Имаше един абсолютно неадекватен вратар и безидейни футболисти!
    Боретето може само са прескача трамвайни линии, за да се пази от "тока" ...

    21:39 09.09.2026

  • 24 Крум

    10 0 Отговор
    Прескачащият трамвайните релси отново"блесна"....Скоро ще има доста поводи да обяснява защо са загубили..!?

    21:42 09.09.2026

  • 25 Цвете

    3 0 Отговор
    А КОГАТО ВИЕ БИЕТЕ ,НЯМА СЪМНЕНИЕ ,ТАКА ЛИ? Я СЕ СКРИЙ С ТВОИТЕ СЛАБАЦИ.ТОВА Е ДА ВЛАДЕЕШ ТОПКАТА ,НИКОГА НЕ ЗНАЕШ В КОЙ МОМЕНТ ЩЕ СЕ ЗАВЪРТИ.И СЕГА НА ВАС ВИ СЕ ВИЕ СВЯТ. 🇧🇬👏🎉

    22:01 09.09.2026

  • 26 Бай Той

    1 0 Отговор
    "Първите два гола на ЦСКА са съмнителни", язък че си играл футбол на толкова високо ниво, и сега да неможеш да приемеш достойно загуба...

    22:06 09.09.2026

  • 27 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Как само 2-та гола ? Не са ли нерес.довни и 4-те ?

    22:14 09.09.2026

  • 28 Сзо

    0 0 Отговор
    На Уевски винаги или съдията им е виновен, или терена, или слънцето...

    22:15 09.09.2026

  • 29 Левскарчета лаyнарчета?

    0 0 Отговор
    Головете си бяха съвсем редовни - и първите, и следващите... Явно Боримиров не е наясно с Правилника.А резултатът е 4 на 2...

    22:15 09.09.2026

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