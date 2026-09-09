Даниел Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни

Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2. Той сподели, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, ко ...