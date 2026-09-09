Даниел Боримиров: Първите два гола на ЦСКА са съмнителни

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след загубената Суперкупа на „сините“ от ЦСКА
„Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА. Не мога да кажа на какво го отдавам. За мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни. Не съм гадател, за да кажа как ще се отрази тази загуба. Още не е дошло общото събрание, като дойде
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Шахински
Коментиран от #16
21:00 09.09.2026
2 Да си смениш
21:02 09.09.2026
3 ДанueлаБ
21:04 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЦСКА Москва
21:05 09.09.2026
6 Голям смях
21:06 09.09.2026
7 НийСми най-добритИ
21:06 09.09.2026
8 ГуменитеГлави
Коментиран от #10
21:08 09.09.2026
9 Ник
21:09 09.09.2026
10 Забрави
До коментар #8 от "ГуменитеГлави":май,като прескачаше трамвайните релси.....ха-ха
21:14 09.09.2026
11 Простьо
21:14 09.09.2026
12 Си дзин пин
21:17 09.09.2026
13 Мимч
21:18 09.09.2026
14 осраински
21:20 09.09.2026
15 мрежа
21:20 09.09.2026
16 Мим
До коментар #1 от "Граф Шахински":Абе хубаво печелите,но си извади извода,че Левски в този мач нищо не играха и ви го подариха за спокойствие да имате.Мач ,който не решава нищо.Радвайте се сега,а Левски след края на сезона......
Коментиран от #19
21:22 09.09.2026
17 Синя София
21:23 09.09.2026
18 софиянец
21:24 09.09.2026
19 Добре де,
До коментар #16 от "Мим":как не видя миналия сезон, че лудите ви направиха шампОани, в събота лефски равен, в неделя Разград падат от арда и не само.
Коментиран от #22
21:27 09.09.2026
20 Ванк0-1
21:33 09.09.2026
21 Няма страшно
21:34 09.09.2026
22 Мимч
До коментар #19 от "Добре де,":Много хубаво щом мислиш така.А кажи и Левски колко пъти направи лудите шампиони...
21:38 09.09.2026
23 Хаха
Уж футболист, а не знае правилата за засадата, а и съдиите с гледаха вар, да се засрами!
При първия гол - на една линия предимството е за нападателя!
При втория - ако ръката е зад защитата не е засада - гледа се част от тялото, с което можеш да отбележиш гол, а такова нямаше!
Имаше един абсолютно неадекватен вратар и безидейни футболисти!
Боретето може само са прескача трамвайни линии, за да се пази от "тока" ...
21:39 09.09.2026
24 Крум
21:42 09.09.2026
25 Цвете
22:01 09.09.2026
26 Бай Той
22:06 09.09.2026
27 Йеронимус БОШ
22:14 09.09.2026
28 Сзо
22:15 09.09.2026
29 Левскарчета лаyнарчета?
22:15 09.09.2026