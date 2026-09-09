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Рецепта на деня: Топли рулца от тиквички с моцарела, прошуто и хрупкава коричка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Топли рулца от тиквички с моцарела, прошуто и хрупкава коричка

9 Септември, 2026 10:05 508 3

  • рулца-
  • тиквички-
  • прошуто-
  • моцарела-
  • предястие-
  • какво да сготвя

Лесно, красиво и много вкусно предястие за гости

Рецепта на деня: Топли рулца от тиквички с моцарела, прошуто и хрупкава коричка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиквички - 3 средно големи;
  • прошуто или тънко нарязана шунка - 120 г;
  • моцарела - 180 г;
  • пармезан - 40 г;
  • галета - 50 г;
  • чери домати - 120 г;
  • чесън - 1 скилидка;
  • магданоз - 2 с.л.;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и се подсушават. С помощта на белачка или остър нож се нарязват по дължина на тънки ленти с дебелина около 3 мм. Крайните много тесни парчета може да се отделят и да се използват за супа или друго зеленчуково ястие.

Лентите се посоляват леко и се оставят за 10 минути, за да пуснат излишната вода, след което се подсушават с кухненска хартия.

Фурната се загрява на 200 градуса. Лентите тиквички се подреждат върху тава с хартия за печене, намазват се с малко зехтин и се запичат за 7-8 минути. Целта не е да се изпекат напълно, а да омекнат и да могат лесно да се навиват на рулца, без да се късат.

В купа се смесват галетата, настърганият пармезан, ситно нарязаният чесън, магданозът, черният пипер и 1 с.л. зехтин. Получава се ароматна хрупкава смес, която ще даде златиста коричка на топлите рулца от тиквички.

Моцарелата се нарязва на малки ленти или кубчета, а чери доматите - на половинки или четвъртинки според големината им.

Върху всяка лента тиквичка се поставя тънко парче прошуто или шунка, малко моцарела, парченце домат и щипка от сместа с галета. Лентата се навива стегнато на рулце.

Рулцата се подреждат изправени или леко легнали в малка намазнена тавичка, плътно едно до друго, за да запазят формата си. Отгоре се поръсват с останалата смес от галета и пармезан и се поливат с останалия зехтин.

Ястието се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса за 20-25 минути, докато сиренето се разтопи, а повърхността стане апетитно златиста и хрупкава.

Ако рулцата започнат да се запичат твърде бързо, тавичката може да се покрие свободно с фолио за последните минути.

Топлите тиквички на рулца се сервират веднага след изваждане от фурната, когато са най-ароматни и сочни. Подходящи са като ефектно предястие за гости, лека вечеря или част от празнично плато, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелино

    1 0 Отговор
    пак ли ролца със сирене?

    Коментиран от #2

    10:07 09.09.2026

  • 2 Винилинъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Венелино":

    Амчи кво !

    Коментиран от #3

    10:25 09.09.2026

  • 3 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винилинъ":

    Кво? Патлижан ще те ранъ!

    10:49 09.09.2026