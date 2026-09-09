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ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

9 Септември, 2026 20:35 670 30

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  • футбол

Двубоят завърши 4:2

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели Суперкупата на България след пълен обрат и победа с 4:1 над Левски в драматичен мач на "Васил Левски". Шампионите поведоха в края на първото полувреме, но "армейците" сътвориха паметен обрат с три гола за 21 минути. Срещата беше белязана от два червени картона и две дузпи.

Така ЦСКА вдигна петата си Суперкупа на България, а Христо Янев си тръгва от треньорския пост на "армейците" с втори трофей откакто се завърна начело на тима, като в края на мача също беше изгонен от главния съдия.

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Мачът на Националния стадион "Васил Левски" започна с високо темпо, като първият точен удар дойде в 6-ата минута, когато Сержиньо стреля от дистанция от пряк свободен удар, но не затрудни Фьодор Лапоухов.

Малко след това Бала проби отляво и пробва рефлекса на Лапоухов в близкия ъгъл, но беларуският страж изби в корнер.

Макс Ебонг отговори с шут от дистанция в 9-та минута, който прелетя встрани от целта. Две минути по-късно Сержиньо центрира от корнер, а удар с глава от няколко метра на Търдин беше спасен по невероятен начин от Лапоухов.

Левски пропиля възможност в 23-ата минута, когато Сержиньо центрира от дълбочина от пряк свободен удар, но негов съотборник не уцели вратата при удар с глава.

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Сержиньо проби през центъра в 39-ата минута и стреля от 19-20 метра, но топката премина покрай дясната греда.

Минута след това Майкон опита пас в наказателното ополе, но топката срещна главата на Теодор Иванов и отиде на пътя на Сержиньо, който с удар с десния крак я прати в долния десен ъгъл на вратата на ЦСКА - 1:0 за Левски!

Второто полувреме започна с шанс за ЦСКА, като в 47-ата минута Пастор мушна топката между краката на Кристиан Макун, но последвалият му удар бе блокиран от Димитров. Минута след това пък изстрел на Стефано Сенси от 20-ина метра мина далеч от вратата на "сините".

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Така се стигна до 49-ата минута, когато Цварц прати топката в мрежата на Вуцов, който излезе неразчетено извън наказателното си поле и позволи на нидерландеца да го изпревари и от малък ъгъл да вкара, но страничният съдия вдигна флага си за засада! ВАР обаче се намеси и отмени решението, показвайки, че голът е редовен, тъй като Майкон покрива засадата - 1:1!

След час игра топката достигна до Цварц, който се освободи от Алекс Сентейес и стреля. Вуцов отпази, а след това испанският защитник на Левски спъна Пастор, който опитваше да направи добавка, но бе вдигната засада. Никола Попов и Станимир Тренчев обаче, прегледаха ситуацията с ВАР и видяха, че Димитров покрива засадата. Така се стигна до дузпа за ЦСКА, а зад топката застана Стефано Сенси, който в 65-ата минута излъга Вуцов и прати топката в долния десен ъгъл на вратата на Левски.

В 69-ата минута Сенси центрира добре от свободен удар почти до ъгловото флагче вдясно от вратата на Вуцов. В наказателното поле много футболисти се разминаха с топката, която стигна до Диниш Алмейда, но той не можа да я натисне и я прати над вратата.

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Две минути след това Макс Ебонг се пребори с Гашпер Търдин и пусна пас за Цварц. Нидерландецът успя да "литне" трима играчи в синьо с едно движение, нагласи си топката на левия крак и с безкомпромисен удар я прати в долния ляв ъгъл - 3:1 за ЦСКА!

В 79-ата минута играта бе прекъсната, тъй като се стигна до напрежение между играчите на двата отбора след съприкосновение между Мартино и Димитров, при което капитанът на Левски удари с ръка в лицето бекът на ЦСКА. Съдията Геро Писков взе решение да покаже червен картон на Димитров и жълт на Мартино, като в ситуацията бе изгонени Макс Ебонг за удар без топка срещу Хуан Переа.

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Секунди преди изтичането на редовното време топката стигна до Питас в наказателното поле вдясно от вратата. Кипърецът опита центриране, при което Алдаир протегна крак и докосна топката, пращайки я в обствената си врата!

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Във втората минута от продължението Факундо Родригес докосна топката с ръка след удар с глава на Хуан Переа, като след преглед на ситуацията с ВАР, съдията посочи бялата точка - дузпа за Левски! Зад топката застана Евертон Бала, който в 4-ата минута от добавеното време прати безкомпромисно топката в горния ляв ъгъл.

ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

Левски - ЦСКА 2:4
1:0 Сержиньо 40
1:1 Цварц 49
1:2 Сенси 65 (дузпа)
1:3 Цварц 70
1:4 Алдаир 89 (автогол)
2:4 Евертон Бала 90+3 (дузпа)

Стартови състави:

Левски: Вуцов, Майкон, Кристиан Димитров, Макун, Рейналдо, Груич, Око-Флекс, Евертон, Търдин, Алдаир, Сержиньо

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Алмейда, Гбамин, Сенси, Макс Ебонг, Мартино, Ето'о, Цварц, Питас


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Овчата глава подари мача на ЦСКА.Левски трябва да си търси нов вратар за евро мачовете.

    Коментиран от #18, #22

    20:37 09.09.2026

  • 2 УеФски

    13 2 Отговор
    Играли смо добро,али смо немали шанса

    20:39 09.09.2026

  • 3 Гост

    9 5 Отговор
    Да жУвей "българския" футбол! В "Левски" 2 българчета, а в ЦСКА за миризма - едно!

    Коментиран от #10

    20:39 09.09.2026

  • 4 Един друг

    12 0 Отговор
    Тука във форума един беше сигурен за 5-1 за лефски, как ли се чувства познал?

    20:40 09.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чорбара

    2 11 Отговор
    Латекс Микре тире не е ЦСКА.

    Коментиран от #15, #24

    20:40 09.09.2026

  • 7 Последно

    1 1 Отговор
    4:1 или 4:2 ... едно в подзаглавието, друго в статията..

    20:41 09.09.2026

  • 8 осраински

    4 6 Отговор
    Добър отбор са и с тази съдийска бригада съм сигурен че цска ще станат носители на купата на конференциите

    20:41 09.09.2026

  • 9 Само ЦСКА

    17 0 Отговор
    Браво за Ицо Янев,тръгва си като шампион!

    20:41 09.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Двете българчета в Левски съсипаха отбора.

    20:41 09.09.2026

  • 11 ......

    10 0 Отговор
    Малката овца- вън от Левски. Пореден мач проваля... Пратете го при Томислав, да пасат заедно. Вън фамилия русеви от Дарик!

    20:41 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бялджип

    3 0 Отговор
    6 гола, нито един от българин!!!

    Коментиран от #28

    20:42 09.09.2026

  • 14 Яааааа ,

    9 0 Отговор
    Лески пак паднали ..😁

    20:43 09.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Съдиата

    3 2 Отговор
    Споко. Мача е беше свирен.

    20:44 09.09.2026

  • 17 Софиянец

    8 0 Отговор
    Ууу 😂 бездарници! Само позорите името на Апостола! Веднага да се преименува този кафяв клуб!

    20:44 09.09.2026

  • 18 Дрътия Софеанец ,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Айде бегай мий чиниЙте ..

    20:45 09.09.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Бравос!И най-хубавото е,че само етнически българчета са вкарали головете!
    🦍🦍🦍🐄🐄🐄🐖🐖🐖🥳🤣👍

    20:46 09.09.2026

  • 20 Майстор Тричко

    4 0 Отговор
    ЦСКА победи въпреки головия пас на Т.Иванов в полза на Левски и тоталното отсъствие на Етоо и Пастор в мача. Питтас игра ли, че и него не го видях? Ебонг игра добре, но дисциплината... При дузпата за ЦСКА съдията трябваше да даде червен картон на последния в защитата на Левски, който спъна Пастор. Само да питам ГОНЗО играта с ръка в наказателното поле дузпа ли е или ДА? Защото срещу Спартак–Варна не беше дузпа, а сега е? Що така бе ГОНЗО?

    Коментиран от #26

    20:46 09.09.2026

  • 21 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор
    Съдията постоянно пускаше аванти за Левски,, за да не станат хептем за резил!

    20:46 09.09.2026

  • 22 Последен не така.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Та той у Англия отива затри милиона. И 1914 ДЕКА СИ. И ТАНАС ВЕЛАСКАС ТИ ПОХВАЛИ

    20:47 09.09.2026

  • 23 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Не мога да повярвам, че има хора дето дават пари, за да гледат тая хомо пародия, тази порнография на футбол! 🤭

    20:47 09.09.2026

  • 24 Лескара

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    То и Лефски тире Спартак не е Лески ..

    20:47 09.09.2026

  • 25 Търновец

    0 0 Отговор
    Буфтара!!

    20:49 09.09.2026

  • 26 Опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Майстор Тричко":

    Къде е джипа...

    20:49 09.09.2026

  • 27 Артилерист

    3 0 Отговор
    Браво на ЦСКА. Напълно надиграха Левски. Веласкес навярно разбра, че е на грешното място. Сега е момента да замести Янев в правилния отбор...

    20:50 09.09.2026

  • 28 Хаха хаха ха Българи бЮнаци

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    То и Меси от Барселона не е испанец. И само той ли

    20:51 09.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Защо триете

    1 0 Отговор
    Че лесни спартак динамо витоша са жалки ?

    20:52 09.09.2026

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