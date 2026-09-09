ЦСКА спечели Суперкупата на България след паметен обрат и 4 гола срещу Левски

ЦСКА спечели Суперкупата на България след пълен обрат и победа с 4:1 над Левски в драматичен мач на "Васил Левски". Шампионите поведоха в края на първото полувреме, но "армейците" сътвориха паметен обрат с три гола за 21 минути. Срещата беше белязана от два червени картона и две дузпи.

Така ЦСКА вдигна петата си Суперкупа на България, а Христо Янев си тръгва от треньорския пост на "армейците" с втори трофей откакто се завърна начело на тима, като в края на мача също беше изгонен от главния съдия.

Мачът на Националния стадион "Васил Левски" започна с високо темпо, като първият точен удар дойде в 6-ата минута, когато Сержиньо стреля от дистанция от пряк свободен удар, но не затрудни Фьодор Лапоухов.

Малко след това Бала проби отляво и пробва рефлекса на Лапоухов в близкия ъгъл, но беларуският страж изби в корнер.

Макс Ебонг отговори с шут от дистанция в 9-та минута, който прелетя встрани от целта. Две минути по-късно Сержиньо центрира от корнер, а удар с глава от няколко метра на Търдин беше спасен по невероятен начин от Лапоухов.

Левски пропиля възможност в 23-ата минута, когато Сержиньо центрира от дълбочина от пряк свободен удар, но негов съотборник не уцели вратата при удар с глава.

Сержиньо проби през центъра в 39-ата минута и стреля от 19-20 метра, но топката премина покрай дясната греда.

Минута след това Майкон опита пас в наказателното ополе, но топката срещна главата на Теодор Иванов и отиде на пътя на Сержиньо, който с удар с десния крак я прати в долния десен ъгъл на вратата на ЦСКА - 1:0 за Левски!

Второто полувреме започна с шанс за ЦСКА, като в 47-ата минута Пастор мушна топката между краката на Кристиан Макун, но последвалият му удар бе блокиран от Димитров. Минута след това пък изстрел на Стефано Сенси от 20-ина метра мина далеч от вратата на "сините".

Така се стигна до 49-ата минута, когато Цварц прати топката в мрежата на Вуцов, който излезе неразчетено извън наказателното си поле и позволи на нидерландеца да го изпревари и от малък ъгъл да вкара, но страничният съдия вдигна флага си за засада! ВАР обаче се намеси и отмени решението, показвайки, че голът е редовен, тъй като Майкон покрива засадата - 1:1!

След час игра топката достигна до Цварц, който се освободи от Алекс Сентейес и стреля. Вуцов отпази, а след това испанският защитник на Левски спъна Пастор, който опитваше да направи добавка, но бе вдигната засада. Никола Попов и Станимир Тренчев обаче, прегледаха ситуацията с ВАР и видяха, че Димитров покрива засадата. Така се стигна до дузпа за ЦСКА, а зад топката застана Стефано Сенси, който в 65-ата минута излъга Вуцов и прати топката в долния десен ъгъл на вратата на Левски.

В 69-ата минута Сенси центрира добре от свободен удар почти до ъгловото флагче вдясно от вратата на Вуцов. В наказателното поле много футболисти се разминаха с топката, която стигна до Диниш Алмейда, но той не можа да я натисне и я прати над вратата.

Две минути след това Макс Ебонг се пребори с Гашпер Търдин и пусна пас за Цварц. Нидерландецът успя да "литне" трима играчи в синьо с едно движение, нагласи си топката на левия крак и с безкомпромисен удар я прати в долния ляв ъгъл - 3:1 за ЦСКА!

В 79-ата минута играта бе прекъсната, тъй като се стигна до напрежение между играчите на двата отбора след съприкосновение между Мартино и Димитров, при което капитанът на Левски удари с ръка в лицето бекът на ЦСКА. Съдията Геро Писков взе решение да покаже червен картон на Димитров и жълт на Мартино, като в ситуацията бе изгонени Макс Ебонг за удар без топка срещу Хуан Переа.

Секунди преди изтичането на редовното време топката стигна до Питас в наказателното поле вдясно от вратата. Кипърецът опита центриране, при което Алдаир протегна крак и докосна топката, пращайки я в обствената си врата!

Във втората минута от продължението Факундо Родригес докосна топката с ръка след удар с глава на Хуан Переа, като след преглед на ситуацията с ВАР, съдията посочи бялата точка - дузпа за Левски! Зад топката застана Евертон Бала, който в 4-ата минута от добавеното време прати безкомпромисно топката в горния ляв ъгъл.

Левски - ЦСКА 2:4

1:0 Сержиньо 40

1:1 Цварц 49

1:2 Сенси 65 (дузпа)

1:3 Цварц 70

1:4 Алдаир 89 (автогол)

2:4 Евертон Бала 90+3 (дузпа)

Стартови състави:

Левски: Вуцов, Майкон, Кристиан Димитров, Макун, Рейналдо, Груич, Око-Флекс, Евертон, Търдин, Алдаир, Сержиньо

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Алмейда, Гбамин, Сенси, Макс Ебонг, Мартино, Ето'о, Цварц, Питас