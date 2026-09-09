ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски

От ЦСКА използваха официалните си канали, за да изпратят категорично послание след триумфа над вечния съперник Левски в битката за BET.bg Суперкупа на България.

След драматичния сблъсък на националния стадион армейците пуснаха кратка, но красноречива публикация.

"София винаги е била и винаги ще бъде червена", написаха от лагера на победителите, отбелязвайки спечелването на отличието и червената доминация в дербито.