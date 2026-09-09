ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски

От ЦСКА използваха официалните си канали, за да изпратят категорично послание след триумфа над вечния съперник Левски в битката за BET.bg Суперкупа на България.
След драматичния сблъсък на националния стадион армейците пуснаха кратка, но красноречива публикация.
"София винаги е била и винаги ще бъде червена", написаха от лагера на победителите, отбелязвайки спечелването на отличието и червената доминация в дербито.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съдията
21:10 09.09.2026
2 Юуп
21:23 09.09.2026
3 Мимч
Коментиран от #4, #6
21:27 09.09.2026
4 Давайте
До коментар #3 от "Мимч":Гонзо да ви е на помощ,грандомави без покритие.
Коментиран от #5
21:32 09.09.2026
5 Цента
До коментар #4 от "Давайте":Не Гонзо ,Бог ще е на помощ...,а на вас Кюстендил ела....
21:35 09.09.2026
6 Дааааа
До коментар #3 от "Мимч":Кравешката прастотия граници няма. Кравж яж го...вна. лежерни.
22:05 09.09.2026
7 Завърнал се
22:13 09.09.2026
8 Йеронимус БОШ
22:15 09.09.2026
9 тиквенсониада
22:16 09.09.2026