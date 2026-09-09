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ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски

ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски

9 Септември, 2026 21:08 1 235 9

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  • футбол-
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  • суперкупа на българия

След драматичния сблъсък на националния стадион армейците пуснаха кратка, но красноречива публикация

ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От ЦСКА използваха официалните си канали, за да изпратят категорично послание след триумфа над вечния съперник Левски в битката за BET.bg Суперкупа на България.

ЦСКА с мощно послание след триумфа над Левски

След драматичния сблъсък на националния стадион армейците пуснаха кратка, но красноречива публикация.

"София винаги е била и винаги ще бъде червена", написаха от лагера на победителите, отбелязвайки спечелването на отличието и червената доминация в дербито.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    21:10 09.09.2026

  • 2 Юуп

    13 2 Отговор
    Ако сега отбора тръгне като миналата година, Кюстендилеца ще се разкара ли като вечен фен от стадиона и да не ръси мозък повече?

    21:23 09.09.2026

  • 3 Мимч

    4 18 Отговор
    Що се отнася до София ,никога не е била и няма да бъде червена.Що се отнася до мача имате голяма заблуда от мач,който нищо не решава и е без значение.Левски игра лежерно и без мотивация.Радвайте се сега а в края на шампионата Левски ще се радва,както трябва..

    Коментиран от #4, #6

    21:27 09.09.2026

  • 4 Давайте

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мимч":

    Гонзо да ви е на помощ,грандомави без покритие.

    Коментиран от #5

    21:32 09.09.2026

  • 5 Цента

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Давайте":

    Не Гонзо ,Бог ще е на помощ...,а на вас Кюстендил ела....

    21:35 09.09.2026

  • 6 Дааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мимч":

    Кравешката прастотия граници няма. Кравж яж го...вна. лежерни.

    22:05 09.09.2026

  • 7 Завърнал се

    1 1 Отговор
    Е, от 10г. е малко оранжева. Даже не малко.

    22:13 09.09.2026

  • 8 Йеронимус БОШ

    2 0 Отговор
    Галям бой , голямо чудо ! Защо така ?

    22:15 09.09.2026

  • 9 тиквенсониада

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    Честито на всичси сине леЕвскари , начело с Бойко и Делян !

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