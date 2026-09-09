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500 млн. долара за минути! Невероятната стойност на ракетите PAC-3 MSE, изстреляни от американската армия срещу Иран
  Тема: Иранската криза

500 млн. долара за минути! Невероятната стойност на ракетите PAC-3 MSE, изстреляни от американската армия срещу Иран

9 Септември, 2026 21:18 1 473 16

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След унищожаването на носещата ракета такива боеприпаси разпръскват суббоеприпаси, което създава допълнителни цели за системата за противовъздушна отбрана

500 млн. долара за минути! Невероятната стойност на ракетите PAC-3 MSE, изстреляни от американската армия срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През нощта Иран атакува военни бази на САЩ в Йордания. Видеозаписите от масираните залпове на системите Patriot позволиха на OSINT-анализаторите да оценят броя на използваните ракети, предава Clash Report, цитиран от Фокус.

Според изчисленията на OSINT-анализаторите във въздуха са могли да бъдат изстреляни най-малко 60 прехващащи ракети. В същото време някои оценки сочат над 100 ракети.

Големият брой изстрелвания е свързан с особеностите на използването на системите Patriot. Според данни на Clash Report, американската доктрина предвижда изстрелването на 2–4 ракети срещу една цел.

Още повече ракети може да са необходими за борба с касетъчните боеприпаси. След унищожаването на носещата ракета такива боеприпаси разпръскват суббоеприпаси, което създава допълнителни цели за системата за противовъздушна отбрана.

Цената на една ракетоа PAC-3 MSE се оценява на около 4–5 млн. долара.

Ако по време на един обстрел са били използвани над 60 такива ракети, общата им стойност би могла да възлезе на около 240–300 млн. долара. Ако пък оценките за около 100 ракети са верни, сумата може да достигне 500 млн. долара.

По този начин, в случай че по-високите оценки се потвърдят, става дума за потенциално използване на ракети на стойност около половин милиард долара за броени минути.

На този фон възниква въпросът за запасите от PAC-3. Според данните на агенцията, месеците на интензивно използване вече са довели до изчерпване на значителна част от американските запаси от тези прехващачи, докато темповете на производство не позволяват бързо да се компенсира тяхното потребление при такова ниво на използване.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    28 5 Отговор
    Важното е колко пъти краварския флот ще може да отблъсне атаките на иранците.

    Коментиран от #7

    21:22 09.09.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    11 15 Отговор
    ИМАТ СИ ПАРИ....УГАЖДАТ СИ...👍

    21:22 09.09.2026

  • 3 Помак

    22 2 Отговор
    Днеска парите нямат стойност ,живота на обикновения също..в един момент този световен ред ште се срути ....штеше да стане през 2008 ...но някой спаси световните гегемони ..дадоха само лехман бротхерс за курбан и то не изцяло

    21:23 09.09.2026

  • 4 Софиянец

    34 5 Отговор
    4 пейтриата срещу 1 иранска 😂 смятайте колко вярват дори краварите на смотаната си техника, бухахаха

    21:24 09.09.2026

  • 5 Хе хе...

    13 10 Отговор
    Че кво толкоз бе?
    Американците ще си напечатат пачки долари, ще заредят с тях пусковите установки на патриота и готово.
    Къв е проблема?

    21:24 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди днес, че Русия произвежда много повече оръжия, отколкото са ѝ необходими за войната в Украйна, предаде Ройтерс.

    „Москва използва голяма част от бюджета си ... за да попълва запасите си за бъдещи конфликти, а не за да изпраща оръжия на фронта в Украйна“, заяви той пред германските депутати в парламента.

    „Средно само 80 от 150-те ракети с малък и среден обсег, които Русия може да произвежда месечно, се използват в Украйна“, добави той.

    21:26 09.09.2026

  • 8 Николова , София

    7 4 Отговор
    За Илияна Йотова и инициативния (ИК)няма ли да има днеска ...по така като вчера ..като се едно беше априлски пленум

    21:27 09.09.2026

  • 9 Дзак

    7 4 Отговор
    Какво ни интересува този факт?

    21:31 09.09.2026

  • 10 Наблюдател

    13 3 Отговор
    Идеята е да се изстрелват по много ракети, които при това са скъпи. Така производителите на оръжия ще са доволни, което е и целта.

    21:32 09.09.2026

  • 11 Овчар

    7 2 Отговор
    Анатоли Стайков трябва да бъде забранен както ще забранят Дойче веле..! Тумор.

    Коментиран от #13, #15

    21:35 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Овчи

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Магарицата Румяна добре ли е ?

    21:36 09.09.2026

  • 14 Тръмплин

    4 1 Отговор
    - Все ще намеря някой корумпиран български политик, да му продам пет стари самолета за няколко милиарда.

    21:45 09.09.2026

  • 15 Важното е руския тролей да работи

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    тук. Много е полезно за дискусията, вижда се :)))

    21:45 09.09.2026

  • 16 оня с коня

    2 2 Отговор
    Стара като Света е Максимата че с отбрана никой не е спечелил битка.И нук въпросът е КАКВО ЧАКАТ Американците и не ПОДПУКАТ СЕРИОЗНО не само иранските Ракетни гнезда,а и всички Невралгични Пунктове ВКЛ. и Остров Харг,където се преработва 90% от Иранския петрол?

    21:47 09.09.2026

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