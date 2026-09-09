500 млн. долара за минути! Невероятната стойност на ракетите PAC-3 MSE, изстреляни от американската армия срещу Иран

През нощта Иран атакува военни бази на САЩ в Йордания. Видеозаписите от масираните залпове на системите Patriot позволиха на OSINT-анализаторите да оценят броя на използваните ракети, предава Clash Report, цитиран от Фокус.

Според изчисленията на OSINT-анализаторите във въздуха са могли да бъдат изстреляни най-малко 60 прехващащи ракети. В същото време някои оценки сочат над 100 ракети.

Големият брой изстрелвания е свързан с особеностите на използването на системите Patriot. Според данни на Clash Report, американската доктрина предвижда изстрелването на 2–4 ракети срещу една цел.

Още повече ракети може да са необходими за борба с касетъчните боеприпаси. След унищожаването на носещата ракета такива боеприпаси разпръскват суббоеприпаси, което създава допълнителни цели за системата за противовъздушна отбрана.

Цената на една ракетоа PAC-3 MSE се оценява на около 4–5 млн. долара.

Ако по време на един обстрел са били използвани над 60 такива ракети, общата им стойност би могла да възлезе на около 240–300 млн. долара. Ако пък оценките за около 100 ракети са верни, сумата може да достигне 500 млн. долара.

По този начин, в случай че по-високите оценки се потвърдят, става дума за потенциално използване на ракети на стойност около половин милиард долара за броени минути.

На този фон възниква въпросът за запасите от PAC-3. Според данните на агенцията, месеците на интензивно използване вече са довели до изчерпване на значителна част от американските запаси от тези прехващачи, докато темповете на производство не позволяват бързо да се компенсира тяхното потребление при такова ниво на използване.