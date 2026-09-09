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Супер старт за България на ЕвроВолей 2026 в София

Супер старт за България на ЕвроВолей 2026 в София

9 Септември, 2026 21:00 697 3

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Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини биха категорично Северна Македония с 3:0

Супер старт за България на ЕвроВолей 2026 в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният вицешампион България стартира перфектно на ЕвроВолей 2026 за мъже в София. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини биха категорично Северна Македония с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) в първия си мач от Група В на турнира, игран тази вечер в пълната с много еуфорични фенове зала "Арена София".

Във втората си среща в групата България ще играе срещу Португалия, която пък утре ще стартира срещу настоящия европейски шампион Полша. Двубоят е в петък (11 септември) отново от 19,00 часа. Преди това от 16,00 часа Северна Македония ще играе с Украйна.

Да гледат срещата в залата бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и председателят на БОК Весела Лечева, като и Теодор Салпаров, който преди няколко дни направи своя бенефис.

В началото на първия гейм Северна Македония поведе с 2:0 след успешни контри на Никола Гьоргиев и Филип Маджунков. Постепенно България изравни при 5:5 след атака-пайп на Денислав Бърдаров и ас на Симеон Николов. Последваха нови три поредни точки от начален удар на Мони Николов и 8:5 за "лъвовете". Междувременно селекционерът на Северна Македония Йошко Миленкоски поиска прекъсване. Въпреки усилията на македонците да стигнат до равенство, световните вицешампиони запазиха аванса си до 18:15 след страхотна блокада на Александър Николов и атака в аут на Стоян Илиев. Последва и ас на Алекс Николов - 19:15 и втори тайм-аут за Миленкоски. Независимо от това, разликата нарасна до 21:16 след силна контра на Бърдаров и нова грешка на Илиев. В крайна сметка България спечели гейма с 25:17 след невероятен блок на Илия Петков и грешка на македонския разпределител Гьорги Гьоргиев.

Втората част тръгна по-добре за домакините от България - 5:3 след две грешки на македонците. Последваха атака на Никола Гьоргиев и технично пускане на Александър Ляфтов и 5:5. Северна Македония дори дръпна със 8:5 след две блокади на Филип Савовски и Ляфтов и грешка на Илия Петков. Българските момчета реагираха и изравниха веднага при 8:8 след две страхотни контри на Алекс Николов. Последва и нов ас на Мони Николов и 9:8 за "лъвовете". Играта продължи изключително равностойно и точка за точка до 16:15 след атака през центъра на Петков. Последваха нова атака на Ляфтов и отлична блокада на Филип Маджунков и 17:16 за Северна Македония. Но България веднага си върна преднината при 18:17 след атака на Мартин Атанасов и контра на Алекс Николов. Разликата леко нарасна до 20:18 след бомбен ас на Алекс Николов. Резултатът стана 22:18 след силна контра от втора линия на Алекс Николов и аут на Никола Гьоргиев. Последваха и две отлични контри на Денислав Бърдаров и 24:18. България затвори гейма в своя полза при 25:19 след грешка от сервис на Маджунков.

Третият гейм стартира с преднина от 5:3 за България след атака на Алекс Грозданов и грешка на Филип Маджунков. Последваха три грешки на българите, както и успешна контра на Никола Гьоргиев и 7:5 за Северна Македония. Мартин Атанасов успя от третия опит и 7:6. Нов мощен ас на Мони Николов и 7:7. За пореден играта продължи изключително равностойно и точка за точка до 13:13, след което "лъвовете" дръпна с 16:13 след атака-пайп на Денислав Бърдаров последван от невероятни контри на Илия Петков и Алекс Николов. Въпреки прекъсването за Йошко Миленкоски и Северна Македония, разликата набъбна до 18:13 след нова контра на Мартин Атанасов и единичен блок на Илия Петков. Резултатът стана 20:13 след атака на Алекс Николов и нов мощен ас на Мони Николов. България без проблеми задържа преднината си и спечели гейма с 25:18 след пусната топка на Алекс Грозданов и мача с 3:0, с което започна по най-добрия възможен начин на ЕвроВолей 2026.

Най-полезен за България стана Александър Николов с 19 точки (1 блок, 2 аса, 67% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +12), а Денислав Бърдаров добави още 15 точки (2 блока, 1 ас, 80% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +10) за победата.

За Северна Македония Никола Гьоргиев завърши със скромните 8 точки (42% ефективност в атака - +3).

БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 7, Александър Николов 19, Денислав Бърдаров 15, Мартин Атанасов 6, Алекс Грозданов 4, Илия Петков 7 - Жасмин Величков-либеро (Руси Желев, Георги Татаров, Аспарух Аспарухов)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: Гьорги Гьоргиев, Никола Гьоргиев 8, Александър Ляфтов 5, Стоян Илиев 3, Филип Маджунков 4, Филип Савовски 5 - Костадин Рихлиев-либеро (Владо Милев, Кристиян Илиев, Лука Костик, Филип Йованов-либеро)

Старши треньор: ЙОШКО МИЛЕНКОСКИ.


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