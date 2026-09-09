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ЦИК: Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини за гласуване

ЦИК: Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини за гласуване

9 Септември, 2026 21:34 441 14

  • цик-
  • ремонт-
  • профилактика-
  • машини за гласуване

След 15-ти октомври те ще бъдат предоставени на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, които заедно с Институтът по стандартизация и метрология ще направят сертифициране. Генерирането на кода е сигурността, която ще дадем на избирателите, разясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

ЦИК: Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини за гласуване - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има осем кандидат-президентски двойки от партии и коалиции. Не връщаме никой, приемаме и инициативни комитети. До момента имаме 11 такива. Няма причина за връщане, а краен срок за регистрация за партии и коалиции. Инициативните комитети са до 14-ти септември. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.

Подготвили сме доста мащабна разяснителна кампания, освен за гласуването с машини и публичност на процеса по сертифициране. Когато процесът завърши се генерира хеш кода. Всичко ще бъде публично, подчерта тя.

Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини, с които държавата разполага. След 15-ти октомври те ще бъдат предоставени на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, които заедно с Институтът по стандартизация и метрология ще направят сертифициране. Генерирането на кода е сигурността, която ще дадем на избирателите, разясни Балова.
По отношение на гаранцията на машините, тя е изтекла през 2024 година. Въпреки, че досега машините не са били ремонтирани, те са абсолютно годни за гласуване. Когато имаме електроуреди с изтекла гаранция, когато нещо се повреди, го заплащаме, не го поема гаранцията. Именно затова сме предвидили този по-мащабен ремонт и по препоръка на фирмата-доставчик на машините „Смартматикс” сменяме флаш паметите и батериите на дъната, обясни говорителят на ЦИК.
Ако някоя машина се развали по време на вота се действа по следния начин: Първо отива техникът от фирмата-поддържаща машините от „Сиела Норма”, ако не е възможно да се отремонтира се минава на хартиено гласуване, каза още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нексус

    6 1 Отговор
    А ще инсталирате ли на тях даден софтуер, с който да преливате дигитални бюлетини от чуждия кандидат към този на МБ (Мунчова България)?

    Коментиран от #2

    21:36 09.09.2026

  • 2 Естествено,

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нексус":

    те затова ще ги "ремонтират".

    21:38 09.09.2026

  • 3 Виж сега,

    3 3 Отговор
    Да не се преуморите. А и няма смисъл,я излязат 500 000 да гласуват,я не.

    21:38 09.09.2026

  • 4 ще ви преведа статията

    1 1 Отговор
    машините се развалиха позволиха на радев да вземе властта трябвя да ги оправим за да не се получават повече такива скатлъци…

    21:39 09.09.2026

  • 5 Интересно

    0 0 Отговор
    Кой връзката ще забележи от тази глупост?

    Коментиран от #6

    21:41 09.09.2026

  • 6 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Автокоректорът е пе....Ст.

    21:42 09.09.2026

  • 7 Хаха

    3 0 Отговор
    Мунчо дали е правил профилактика на тази прогресистка 🤭

    21:44 09.09.2026

  • 8 Дали

    1 0 Отговор
    Това прави горе долу по 350 машини на ден. Не е невъзможно, но зависи от капацитета на организацията, която го прави.

    21:46 09.09.2026

  • 9 Яшар

    3 0 Отговор
    България ремонт на ремонта ..

    21:47 09.09.2026

  • 10 Айде са

    1 0 Отговор
    Една поръчка публична да пляснем за 20 000 000 , само за наши ора

    21:54 09.09.2026

  • 11 Да се чете

    4 0 Отговор
    Предстои да нагласим 12800 машини за правилен резултат

    21:54 09.09.2026

  • 12 Жан Бойко

    2 0 Отговор
    А така , десетки милиони ще се извоятва .. за ново машини, за програмиране , обучение , за свой хора ...…плюскане ще пада

    21:54 09.09.2026

  • 13 Не съм маймуна

    4 0 Отговор
    Браво ЦИК! Ремонтирайте ги и си гласувайте! Аз няма да участвам в ала балата!

    22:02 09.09.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    само в държави с диктаторски режими има такива счупени машини В европейска държава има забрана на нормално гласуванеа къде са протестиращите явно са били платени от червените олигарси

    22:04 09.09.2026

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