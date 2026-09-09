ЦИК: Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини за гласуване

Има осем кандидат-президентски двойки от партии и коалиции. Не връщаме никой, приемаме и инициативни комитети. До момента имаме 11 такива. Няма причина за връщане, а краен срок за регистрация за партии и коалиции. Инициативните комитети са до 14-ти септември. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.

Подготвили сме доста мащабна разяснителна кампания, освен за гласуването с машини и публичност на процеса по сертифициране. Когато процесът завърши се генерира хеш кода. Всичко ще бъде публично, подчерта тя.

Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини, с които държавата разполага. След 15-ти октомври те ще бъдат предоставени на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, които заедно с Институтът по стандартизация и метрология ще направят сертифициране. Генерирането на кода е сигурността, която ще дадем на избирателите, разясни Балова.

По отношение на гаранцията на машините, тя е изтекла през 2024 година. Въпреки, че досега машините не са били ремонтирани, те са абсолютно годни за гласуване. Когато имаме електроуреди с изтекла гаранция, когато нещо се повреди, го заплащаме, не го поема гаранцията. Именно затова сме предвидили този по-мащабен ремонт и по препоръка на фирмата-доставчик на машините „Смартматикс” сменяме флаш паметите и батериите на дъната, обясни говорителят на ЦИК.

Ако някоя машина се развали по време на вота се действа по следния начин: Първо отива техникът от фирмата-поддържаща машините от „Сиела Норма”, ако не е възможно да се отремонтира се минава на хартиено гласуване, каза още тя.