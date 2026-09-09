ЦИК: Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини за гласуване

Има осем кандидат-президентски двойки от партии и коалиции. Не връщаме никой, приемаме и инициативни комитети. До момента имаме 11 такива. Няма причина за връщане, а краен срок за регистрация за партии и коалиции. Инициативните комитети са до 14-ти септември. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.
Подготвили сме доста мащабна разяснителна кампания, освен за гласуването с машини и публичност на процеса по сертифициране. Когато процесът завърши се генерира хеш кода. Всичко ще бъде публично, подчерта тя.
Предстои да извършим профилактика и ремонт на всички 12 800 машини, с които държавата разполага. След 15-ти октомври те ще бъдат предоставени на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, които заедно с Институтът по стандартизация и метрология ще направят сертифициране. Генерирането на кода е сигурността, която ще дадем на избирателите, разясни Балова.
По отношение на гаранцията на машините, тя е изтекла през 2024 година. Въпреки, че досега машините не са били ремонтирани, те са абсолютно годни за гласуване. Когато имаме електроуреди с изтекла гаранция, когато нещо се повреди, го заплащаме, не го поема гаранцията. Именно затова сме предвидили този по-мащабен ремонт и по препоръка на фирмата-доставчик на машините „Смартматикс” сменяме флаш паметите и батериите на дъната, обясни говорителят на ЦИК.
Ако някоя машина се развали по време на вота се действа по следния начин: Първо отива техникът от фирмата-поддържаща машините от „Сиела Норма”, ако не е възможно да се отремонтира се минава на хартиено гласуване, каза още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нексус
Коментиран от #2
21:36 09.09.2026
2 Естествено,
До коментар #1 от "Нексус":те затова ще ги "ремонтират".
21:38 09.09.2026
3 Виж сега,
21:38 09.09.2026
4 ще ви преведа статията
21:39 09.09.2026
5 Интересно
Коментиран от #6
21:41 09.09.2026
6 Интересно
До коментар #5 от "Интересно":Автокоректорът е пе....Ст.
21:42 09.09.2026
7 Хаха
21:44 09.09.2026
8 Дали
21:46 09.09.2026
9 Яшар
21:47 09.09.2026
10 Айде са
21:54 09.09.2026
11 Да се чете
21:54 09.09.2026
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