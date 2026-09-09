Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2. Той сподели, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, който напуска отбора.
„Беше красив мач за ЦСКА. Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Беше тежък мач. Тежък съперник. Свършихме отлична работа. Никога не трябва да ни подценяват. И днес показахме защо. Взехме суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко, както трябва. Христо Янев знае какво е ЦСКА и ни мотивира. Благодаря на феновете за подкрепата. Обичаме ви!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 100 г. срам
21:03 09.09.2026
2 О, Морес
Коментиран от #3
21:08 09.09.2026
3 Жалко че
До коментар #2 от "О, Морес":Го "натиснаха" да си тръгне
21:09 09.09.2026
4 Звярц
21:37 09.09.2026