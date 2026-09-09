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Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

9 Септември, 2026 20:59 665 4

  • цска-
  • жоел цварц-
  • левски-
  • суперкупа на българия

Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне

Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2. Той сподели, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, който напуска отбора.

„Беше красив мач за ЦСКА. Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Беше тежък мач. Тежък съперник. Свършихме отлична работа. Никога не трябва да ни подценяват. И днес показахме защо. Взехме суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко, както трябва. Христо Янев знае какво е ЦСКА и ни мотивира. Благодаря на феновете за подкрепата. Обичаме ви!“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100 г. срам

    5 0 Отговор
    ЦСКА има карма на победител.Лефски на евро и.

    21:03 09.09.2026

  • 2 О, Морес

    11 1 Отговор
    Ицата Янев остава Завинаги е Златната история на ЦСКА ! Спечели им 3 купи и удари звучен шамар на "вечния съперник",когато се изживяваха като голямата работа,те гонят?!? Ало, собствениците, кукувица ли ви е изпила богатите мозъчета ?

    Коментиран от #3

    21:08 09.09.2026

  • 3 Жалко че

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "О, Морес":

    Го "натиснаха" да си тръгне

    21:09 09.09.2026

  • 4 Звярц

    4 0 Отговор
    на вратарчето вуцик му забих 2 здрави пирона ...........

    21:37 09.09.2026

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