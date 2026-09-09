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Килиан Мбапе изравни легендата Раул при реализаторите в историята на Шампионската лига

Килиан Мбапе изравни легендата Раул при реализаторите в историята на Шампионската лига

9 Септември, 2026 19:59 430 0

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27-годишният капитан на Франция откри резултата за тима на Жозе Моуриньо с хладнокръвен завършващ удар от вътрешността на наказателното поле в 14-ата минута

Килиан Мбапе изравни легендата Раул при реализаторите в историята на Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе се изкачи до пето място в листата на най-добрите реализатори в историята на Шампионската лига и Купата на европейските шампиони, след като Реал Мадрид надделя над Интер.

27-годишният капитан на Франция откри резултата за тима на Жозе Моуриньо с хладнокръвен завършващ удар от вътрешността на наказателното поле в 14-ата минута. Това бе неговият 71-ви гол в 99 мача в турнира, с което той изравни легендата Раул (71 гола в 142 мача). Единствено Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионел Меси (129) и Кристиано Роналдо (140) имат повече попадения в надпреварата.

Това бе първият точен удар за мадридчани, а следващият доведе до втори гол в 23-ата минута след груба грешка на испанския вратар на Интер Хосеп Мартинес. Вратарят загуби топката след върнат пас от Бенжамен Павар, а капитанът Федерико Валверде отне и я прати в мрежата.


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