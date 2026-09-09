Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА със Суперкупата и новината за новия стадион

Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.
„Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора. Днес е още един много хубав празник за нас – визирам нашия дом. Надявам се в най-скоро време да се върнем там. Поздравявам момчетата още веднъж. Нека се израдват на тези две хубави новини днес. Нека всички тези хора на терена и на трибуните да се израдват с това, което постигнахме днес и за стадиона. От утре можем да говорим за всяка друга тема“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
21:31 09.09.2026
2 осраински
21:31 09.09.2026
3 Кдкдк
ЦСКА 1948
ЦСКА - Москва
ЦСКА - Душанбе
Други няма.
България, русия, Таджикистан!
Коментиран от #5, #7, #8
21:32 09.09.2026
4 Чорбара
21:42 09.09.2026
5 Много болен тоя
До коментар #3 от "Кдкдк":Има ,лекарствата ти.Пии си ги
21:42 09.09.2026
6 Цвете
21:50 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 динамо
До коментар #3 от "Кдкдк":Левски 2007 (гр. Левски) – състезаващ се в Северозападна Трета лига.ОФК Левски (Карлово) – участващ в Югоизточна Трета лига.Левски Раковски (София) – популярен софийски тим с развита школа.Левски Спартак 1962 (София) – аматьорски клуб в софийските групи.Левски 1923 (Елин Пелин).Левски 1986 (Стражица).Левски 96 (Главиница).Левски 2008 (Крупник).Регионални аматьорски тимове: „Левски“ има в десетки села и градове като Паталеница, Брест, Сърнево, Омуртаг, Огняново, Ракитово, Чепинци и Долна баня. 1
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