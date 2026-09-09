Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА със Суперкупата и новината за новия стадион

Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.

„Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора. Днес е още един много хубав празник за нас – визирам нашия дом. Надявам се в най-скоро време да се върнем там. Поздравявам момчетата още веднъж. Нека се израдват на тези две хубави новини днес. Нека всички тези хора на терена и на трибуните да се израдват с това, което постигнахме днес и за стадиона. От утре можем да говорим за всяка друга тема“.