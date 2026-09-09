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Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА със Суперкупата и новината за новия стадион

Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА със Суперкупата и новината за новия стадион

9 Септември, 2026 21:15 801 9

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  • футбол-
  • суперкупа на българия

Костваше много усилия и характер

Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА със Суперкупата и новината за новия стадион - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.

„Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора. Днес е още един много хубав празник за нас – визирам нашия дом. Надявам се в най-скоро време да се върнем там. Поздравявам момчетата още веднъж. Нека се израдват на тези две хубави новини днес. Нека всички тези хора на терена и на трибуните да се израдват с това, което постигнахме днес и за стадиона. От утре можем да говорим за всяка друга тема“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    Честита победа и да е честит новият стадион.

    21:31 09.09.2026

  • 2 осраински

    1 6 Отговор
    Валентин Илиев:Поздравявам съдийската бригада в този мач

    21:31 09.09.2026

  • 3 Кдкдк

    1 6 Отговор
    ЦСКА - София
    ЦСКА 1948
    ЦСКА - Москва
    ЦСКА - Душанбе

    Други няма.
    България, русия, Таджикистан!

    Коментиран от #5, #7, #8

    21:32 09.09.2026

  • 4 Чорбара

    1 6 Отговор
    Латекс тире микре Ловиш ,не никакъв ЦСКА.

    21:42 09.09.2026

  • 5 Много болен тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кдкдк":

    Има ,лекарствата ти.Пии си ги

    21:42 09.09.2026

  • 6 Цвете

    7 0 Отговор
    БРАВО, ВИЕ СЕ ДОКАЗАХТЕ ,ЧЕ ФУТБОЛЪТ В БЪЛГАРИЯ ИМА БЪДЕЩЕ. ЧЕСТИТА ВИ ПОБЕДА ЮНАЦИ.🎉👏🎉

    21:50 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 динамо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кдкдк":

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    22:08 09.09.2026

  • 9 Дайте сметка

    0 0 Отговор
    Да даря 50 € за дъждобрани за стадиончето от брега на сухата река ... есента настъпва.

    22:14 09.09.2026

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