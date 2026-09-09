Христо Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от спечелването на Суперкупата след победата над Левски. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали, че “сините” не са такова страшилище, според него.
“Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер и oт какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и “синият” балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа”, каза Янев.
Наставникът не коментира решението си от вчера да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичкото от Кауфланд
21:32 09.09.2026
2 Даниел
Да червените бяха по-добри в по голямата част от мача и много ефективни след грешки на противника,но съдията им подари дузпа от засада и спести нарисуван директен червен картон!
Честита победа!
21:35 09.09.2026
3 Синият бик
21:35 09.09.2026
4 Красимир Петров
21:35 09.09.2026
5 Не бихме силен отбор
21:38 09.09.2026
6 Честит стадион
21:45 09.09.2026
7 ДО ХРИСТО ЯНЕВ
21:49 09.09.2026
8 Меси
21:50 09.09.2026
9 Гунди
21:53 09.09.2026
10 СЕВЕРОЗАПАДА
Коментиран от #12
21:56 09.09.2026
11 ВеласкоВаско
21:58 09.09.2026
12 Антонио Ресио Матаморос
До коментар #10 от "СЕВЕРОЗАПАДА":и у Видин е същия. амин.
22:11 09.09.2026
13 Не е срамно
22:12 09.09.2026