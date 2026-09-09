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Христо Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Христо Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

9 Септември, 2026 21:30 921 13

  • цска-
  • футбол-
  • христо янев-
  • левски-
  • суперкупа на българия

Поговорихме за важните неща

Христо Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от спечелването на Суперкупата след победата над Левски. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали, че “сините” не са такова страшилище, според него.

“Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер и oт какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и “синият” балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа”, каза Янев.

Наставникът не коментира решението си от вчера да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичкото от Кауфланд

    3 6 Отговор
    Цървул маратонка не става

    21:32 09.09.2026

  • 2 Даниел

    4 9 Отговор
    Пак за Левски говори,смешен човек!
    Да червените бяха по-добри в по голямата част от мача и много ефективни след грешки на противника,но съдията им подари дузпа от засада и спести нарисуван директен червен картон!
    Честита победа!

    21:35 09.09.2026

  • 3 Синият бик

    5 8 Отговор
    Да ице, и да ти кажа кой го спука -вар го спука...

    21:35 09.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    10 2 Отговор
    Говедата в траур

    21:35 09.09.2026

  • 5 Не бихме силен отбор

    10 5 Отговор
    Стига Ицо.Играхме с посредствен напомпан син балон.Какво толкова,нормално е да си ги бием тия.

    21:38 09.09.2026

  • 6 Честит стадион

    5 2 Отговор
    Това ВАР е гадна работа и Гонцо не може да помогне.

    21:45 09.09.2026

  • 7 ДО ХРИСТО ЯНЕВ

    2 6 Отговор
    ИЦЕ ДА ВЗЕМИТЕ ДА НПРАВИТЕ ЕДНО ФИЛАЦИО НА СЪДИЯТА ЗА ДВАТА ГОЛА ТОЙ ИЦЕ ВИ ПОМОГНА.

    21:49 09.09.2026

  • 8 Меси

    1 3 Отговор
    Ха, сега ще оставят джуджето за треньор и в събота хикс с Арда и пак ще почне опелото. Левски спряха да играят щото решиха че мачът е приключил, Вуцов направи една грешка, срещу Мубарик имаше нарушение и гол от рикошет, а дузпата си беше след засада. Тия спечелиха случайно един мач и пак си навириха носовете, ама много скоро пак ще разберат за кво иде реч. Футболът не е един мач, ама за Литекс - София явно е.

    21:50 09.09.2026

  • 9 Гунди

    1 5 Отговор
    Глупак, стига с тези номера. Оставаш треньор на ГеМеОто. Блъфирайте! И това съдийче, а катаджията, всички ЧБоклуци...

    21:53 09.09.2026

  • 10 СЕВЕРОЗАПАДА

    1 5 Отговор
    Тоя от какво е толкова оглупял, а може би такъв си е роден? Във Враца го наричат червен педал.

    Коментиран от #12

    21:56 09.09.2026

  • 11 ВеласкоВаско

    0 0 Отговор
    Имаш прекрасно бъдеще защото си готин човек.Бъдещето е на такива като теб.

    21:58 09.09.2026

  • 12 Антонио Ресио Матаморос

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "СЕВЕРОЗАПАДА":

    и у Видин е същия. амин.

    22:11 09.09.2026

  • 13 Не е срамно

    0 0 Отговор
    Да си от витоша динамо спартак и на ЦСКА 7шк , ближете рано сега подуенци че много си повярвахте !!!!!!!

    22:12 09.09.2026

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