Христо Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от спечелването на Суперкупата след победата над Левски. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали, че “сините” не са такова страшилище, според него.

“Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер и oт какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и “синият” балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа”, каза Янев.

Наставникът не коментира решението си от вчера да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора.