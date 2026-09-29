Александър Николов: Със Симеон са възможни конфликти

Александър и Симеон Николови проведоха първа тренировка с Кучине Лубе Чивитанова след почивката, която получиха след края на участието на българския национален отбор на Европейското първенство. Двамата започнаха клубната си подготовка в зала „Еуросуоле Форум“, а следващото занимание на италианския тим ще бъде съвместно с Юаса Батери Гротадзолина.

За Александър Николов тренировката със Симеон е имала специално значение. „Да тренирам с Мони в „Еуросуоле Форум“ беше страхотно. Чувствам се добре, защото това е моята къща, а вече и неговата“, каза по-големият брат пред клубния сайт.

Николов заяви, че вече усеща промяната в отбора след присъединяването на брат му. Той описа първото занимание като емоционално и обърна внимание на атмосферата в състава.

Братята очакват оспорван сезон

Присъствието на двама темпераментни братя в един отбор може да доведе и до напрежение, призна Александър Николов. „Ние сме така - между двама темпераментни братя, които споделят толкова голяма страст за волейбола, са възможни и конфликти. Ние се мотивираме взаимно, може би ще станете свидетели на подобни сцени, но всяка размяна на реплики е за доброто на отбора“, каза той.

Александър Николов очаква труден сезон заради промените в състава на Кучине Лубе Чивитанова. Италианският тим има много нови съотборници, с които трябва да изгради взаимодействие и да се сближи.

„Очаквам оспорван сезон. Имаме много нови съотборници, с които трябва да се опознаем и да се сближим. Това е много стимулиращо. Знам, че играя в много силен отбор и искам да спечеля титли в „червено-белите“, заяви българският волейболист.

Източници: БТА