Възможен ли е сензационен обрат с Христо Янев и ЦСКА?

ЦСКА надви Левски с 4:2 в битка за трофея от BET.bg Суперкупа на България. Наставникът на "червените" Христо Янев вече бе заявил, че ще напусне тима, но след тази победа над вечния съперник породиха въпроси дали всъщност сме изгледали последния мач на специалиста начело на отбора.
"За мен всеки ден е еднакъв, не си избирам как ще работя. Във всеки ден за ЦСКА съм се раздал, оставих си душата и сърцето за клуба. Оставете хората да си свършат работата в клуба, има много читави хора, обичат го и искат да изведат отбора на едно много високо ниво. Ние се нуждаем само от подкрепа, вяра и търпение. Няма да говоря за решението ми", заяви Янев след двубоя.
Самият треньор отказа да потвърди дали ще промени решението си за напускане, и дали стои още твърдо зад желанието си да подаде оставка. Това се очаква да се разбере в следващите дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
22:04 09.09.2026
2 Еми
22:05 09.09.2026
3 Отговор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мазохисти се!
22:08 09.09.2026
4 Има една дама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Която те е родила , и тя често седи на колене :)
22:08 09.09.2026
5 Ний ша Ва упрайм
22:09 09.09.2026
6 Шоо
22:15 09.09.2026
7 Гост
22:16 09.09.2026
8 Гледам
22:19 09.09.2026
9 Срециален човек,но скромен
22:25 09.09.2026
10 Хамрун
Кажи едно стихотворение
22:27 09.09.2026
11 Папагал 1914
Нали постоянно повтаряше 09.09.
Къде изчезна?
22:46 09.09.2026
12 Пфу
22:47 09.09.2026
13 Гувядо
22:51 09.09.2026
14 Абе
22:54 09.09.2026
15 Факт
22:54 09.09.2026
16 ЦиркБалкански
22:54 09.09.2026