Възможен ли е сензационен обрат с Христо Янев и ЦСКА?

ЦСКА надви Левски с 4:2 в битка за трофея от BET.bg Суперкупа на България. Наставникът на "червените" Христо Янев вече бе заявил, че ще напусне тима, но след тази победа над вечния съперник породиха въпроси дали всъщност сме изгледали последния мач на специалиста начело на отбора.

"За мен всеки ден е еднакъв, не си избирам как ще работя. Във всеки ден за ЦСКА съм се раздал, оставих си душата и сърцето за клуба. Оставете хората да си свършат работата в клуба, има много читави хора, обичат го и искат да изведат отбора на едно много високо ниво. Ние се нуждаем само от подкрепа, вяра и търпение. Няма да говоря за решението ми", заяви Янев след двубоя.

Самият треньор отказа да потвърди дали ще промени решението си за напускане, и дали стои още твърдо зад желанието си да подаде оставка. Това се очаква да се разбере в следващите дни.