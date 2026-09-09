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Възможен ли е сензационен обрат с Христо Янев и ЦСКА?

Възможен ли е сензационен обрат с Христо Янев и ЦСКА?

9 Септември, 2026 22:00 1 087 16

  • цска-
  • христо янев-
  • футбол-
  • левски-
  • суперкупа на българия-
  • оставка

За мен всеки ден е еднакъв, не си избирам как ще работя

Възможен ли е сензационен обрат с Христо Янев и ЦСКА? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА надви Левски с 4:2 в битка за трофея от BET.bg Суперкупа на България. Наставникът на "червените" Христо Янев вече бе заявил, че ще напусне тима, но след тази победа над вечния съперник породиха въпроси дали всъщност сме изгледали последния мач на специалиста начело на отбора.

"За мен всеки ден е еднакъв, не си избирам как ще работя. Във всеки ден за ЦСКА съм се раздал, оставих си душата и сърцето за клуба. Оставете хората да си свършат работата в клуба, има много читави хора, обичат го и искат да изведат отбора на едно много високо ниво. Ние се нуждаем само от подкрепа, вяра и търпение. Няма да говоря за решението ми", заяви Янев след двубоя.

Самият треньор отказа да потвърди дали ще промени решението си за напускане, и дали стои още твърдо зад желанието си да подаде оставка. Това се очаква да се разбере в следващите дни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Всички левскари се молим на колене Христо Янев да остане треньор на ЦСКА.

    Коментиран от #3, #4

    22:04 09.09.2026

  • 2 Еми

    2 2 Отговор
    Нема смисъл, по-добре да си тръгне с гордо вдигната глава, щото те ще продължат с мизериите. А после требва да разкараме ония Главни Фенове дето ни натресоха тирето

    22:05 09.09.2026

  • 3 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мазохисти се!

    22:08 09.09.2026

  • 4 Има една дама

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Която те е родила , и тя често седи на колене :)

    22:08 09.09.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    балончиту са спука олееее

    22:09 09.09.2026

  • 6 Шоо

    2 2 Отговор
    Обратът ще е в събота като паднат от Арда.

    22:15 09.09.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Баце, бягай с 200! Това футболен фен у нас, или пък Спортно ръководство от хора подавали топките и водата, е като плаж в Аляска! ОКСИМОРОН!!! Бегай...

    22:16 09.09.2026

  • 8 Гледам

    3 0 Отговор
    1914 , нищо не коментира, сигурно плаче..

    22:19 09.09.2026

  • 9 Срециален човек,но скромен

    4 0 Отговор
    Познавам го.Не се интересува какво ще стане с него.Радва се на момента и знае че ще получи най доброто.

    22:25 09.09.2026

  • 10 Хамрун

    4 0 Отговор
    Къде си 1914-ти
    Кажи едно стихотворение

    22:27 09.09.2026

  • 11 Папагал 1914

    1 0 Отговор
    Къде си ?
    Нали постоянно повтаряше 09.09.
    Къде изчезна?

    22:46 09.09.2026

  • 12 Пфу

    1 0 Отговор
    Боклук

    22:47 09.09.2026

  • 13 Гувядо

    0 1 Отговор
    Христо Янев беше брилянтен футболист и е много добър човек! Просто в отбор като Хегемона трябва по-силен характер,но не е лошо да ги оставят на работа в Клуба… Относно телешките щтения-Внимавай какво си пожелаваш🤜🏼🐂

    22:51 09.09.2026

  • 14 Абе

    0 0 Отговор
    Оттсковахме се на крави днес,другото-мани😁

    22:54 09.09.2026

  • 15 Факт

    1 0 Отговор
    Смешник! Оставката бе блъф за да заблуди Левски. Стари номера! Правили са ги и по рано...

    22:54 09.09.2026

  • 16 ЦиркБалкански

    1 0 Отговор
    ревлю ще остане, това е театро за феновете ......

    22:54 09.09.2026

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