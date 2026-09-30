Локомотив изказа съболезнования за Илиян Филипов

От Локомотив (Пловдив) изказаха съболезнования за кончината на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.
Посланието беше публикувано от клуба във Фейсбук. В него Локомотив определи кончината на Филипов като внезапна и изрази съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в Ботев и жълто-черната общност.„С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.“
В края на посланието от Локомотив написаха: „Приемете нашите най-искрени съболезнования. Поклон пред светлата му памет.“
Локомотив и Ботев са двата пловдивски клуба, които са съперници в едно от най-оспорваните футболни дербита в България.
Източници: БТА
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11:47 30.09.2026