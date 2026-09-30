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Локомотив изказа съболезнования за Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

Локомотив изказа съболезнования за Илиян Филипов

30 Септември, 2026 11:29 531 2

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  • футбол

От клуба изразиха съпричастност към семейството му и към жълто-черната общност.

Локомотив изказа съболезнования за Илиян Филипов - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От Локомотив (Пловдив) изказаха съболезнования за кончината на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

Посланието беше публикувано от клуба във Фейсбук. В него Локомотив определи кончината на Филипов като внезапна и изрази съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в Ботев и жълто-черната общност.

„С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.“

В края на посланието от Локомотив написаха: „Приемете нашите най-искрени съболезнования. Поклон пред светлата му памет.“

Локомотив и Ботев са двата пловдивски клуба, които са съперници в едно от най-оспорваните футболни дербита в България.

Източници: БТА


Пловдив / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Респект

    2 0 Отговор
    Браво, така се прави!

    11:47 30.09.2026

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