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Лиза Нанди: Казусът с Манчестър Сити е изключително сериозен

Лиза Нанди: Казусът с Манчестър Сити е изключително сериозен

30 Септември, 2026 09:50 516 0

  • манчестър сити-
  • лиза нанди-
  • висша лига-
  • финансови нарушения-
  • английски футбол

Британският спортен министър коментира решението по финансовите обвинения срещу клуба. Манчестър Сити има право да обжалва.

Лиза Нанди: Казусът с Манчестър Сити е изключително сериозен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Казусът с финансовите нарушения на Манчестър Сити е „изключително сериозен“, заяви министърът на спорта на Великобритания Лиза Нанди пред Би Би Си. Коментарът ѝ дойде след публикуването на решението на независимата комисия, разглеждала обвиненията срещу английския клуб.

„Това е изключително сериозен казус. Изявлението на Висшата лига е пределно категорично и строго“, каза Нанди. Тя добави, че Манчестър Сити има пълното право да обжалва, но ситуацията буди тревога както сред привържениците на клуба, така и сред футболните фенове като цяло.

Решението обхваща девет сезона

Манчестър Сити беше официално обвинен преди повече от три години в 115 финансови нарушения, свързани с периода между сезоните 2008/2009 и 2017/2018.

Висшата лига обяви, че независимата комисия е признала клуба за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на първенството в рамките на девет поредни сезона. Комисията е потвърдила и по-голямата част от обвиненията, че клубът не е съдействал добросъвестно на разследването.

„Независимата комисия призна Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона, както и по по-голямата част от точките за отказ от съдействие на разследването“, се посочва в комюникето на лигата.

Какви нарушения са установени

Според заключенията на независимия трибунал Манчестър Сити е сключвал манипулирани договори с конкретни компании, с които според комисията са били изкуствено завишавани приходите и прикривани разходи.

Сред констатираните нарушения са още подаване на неточни финансови отчети, укриване на реалното финансово състояние от футболните институции и нарушаване на финансовите правила на Висшата лига и УЕФА. Комисията е разгледала и твърденията за системно неспазване на задължението за коректно сътрудничество с лигата.

Следващата възможност пред клуба е обжалване. В публикуваното решение не са посочени конкретни санкции, а Нанди подчерта, че процедурата трябва да продължи при спазване на правото на Манчестър Сити да оспори заключенията.

Източници: Спортал, Би Би Си


Великобритания
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