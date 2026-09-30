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България до 21 години гостува на Чехия в ключов мач

България до 21 години гостува на Чехия в ключов мач

30 Септември, 2026 10:16 385 0

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  • чехия-
  • евро 2027-
  • тодор янчев-
  • квалификации

Двата отбора са разделени от една точка в битката за второто място в група B. Срещата в Храдец Кралове започва в 19:00 часа

България до 21 години гостува на Чехия в ключов мач - 1
Снимка: БФС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Младежкият национален отбор на България до 21 години гостува на Чехия в деветия кръг от квалификациите за Европейското първенство през 2027 г. Двубоят в Храдец Кралове започва в 19:00 часа българско време, а главен съдия ще бъде полякът Дамян Кос.

Българският тим, воден от Тодор Янчев, заема третото място в група B с 14 точки. Чехия е втора с 15 точки, което прави срещата пряк сблъсък за позицията зад лидера в класирането. Първият мач между двата отбора, игран в Пазарджик през октомври 2025 г., завърши с победа за България с 2:1.

Различна форма у дома и като гост

България спечели три от последните си пет квалификационни мача. В досегашните си гостувания тимът има една победа, едно равенство и две загуби, а головата му разлика извън страната е 2:5.

Чехия е записала само една победа в последните си пет срещи от квалификациите. Домакините обаче са без загуба на свой терен в групата, където имат три успеха и едно равенство при впечатляваща голова разлика 12:0.

Какво означава класирането

Квалификациите дават директно място на Европейското първенство на победителя в групата и на най-добрия отбор, завършил на второ място. Останалите тимове, които приключат на втора позиция, ще трябва да преминат през плейофи.

Турнирът през 2027 г. ще се проведе в Сърбия и Албания. Резултатът в Храдец Кралове може да промени разпределението на силите в горната част на група B, където България и Чехия са разделени само от една точка.

Източници: Фокус


Чехия
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