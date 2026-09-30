Билич: Испания е най-добрият отбор

Испания направи силна заявка още във втория си мач от Лигата на нациите, след като победи Хърватия с 4:1 в Севиля. Ламин Ямал беше голямата фигура на вечерта с два гола и асистенция, а след края на срещата испанският щаб говореше за почти пълен контрол върху мача. От хърватска страна тонът беше значително по-критичен, като селекционерът Славен Билич призна, че тимът му сам е улеснил световния шампион.

Двубоят започна по възможно най-лошия начин за гостите. Ямал откри резултата още във втората минута след продължителна испанска атака. Хърватия успя да изравни чрез Дион Дрена Бело в 28-ата минута, но само няколко минути по-късно Марк Пубил върна аванса на Испания. След почивката Ямал вкара втория си гол, а Нико Уилямс оформи крайното 4:1 в 89-ата минута.

Де ла Фуенте: „Можеше да бъде 5:1 още на почивката“

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте остана доволен от представянето на своя отбор. Според него Испания е можела да реши срещата още преди почивката.

„Още през първото полувреме можехме да водим с 4:1 или 5:1“, коментира Де ла Фуенте след двубоя. Той обърна внимание и на начина, по който неговият тим контролира топката и темпото на срещата.

Наставникът похвали и Ямал, като подчерта, че младият нападател не играе единствено заради индивидуалните си качества, а поставя таланта си в услуга на целия отбор.

Испанските медии също поставиха Ямал в центъра на вниманието. „El País“ определи представянето на Испания като поредната убедителна победа на отбор, който контролира срещата, като специално подчерта ролята на Ямал. Изданието обърна внимание и на факта, че Де ла Фуенте е успял да направи няколко промени в състава, без това да се отрази на нивото на играта.

Ямал: „Не знам кой е спечелил „Златната топка““

Самият Ямал прие спокойно въпросите за представянето си и за шансовете си в битката за „Златната топка“.

След втория си гол той обясни, че познава отлично хърватския вратар Доминик Ливакович от тренировките им в Барселона и е преценил, че ударът в близкия ъгъл има шанс да го изненада.

„Познавам го от тренировките. Мислех си какво прави и успях да вкарам“, обясни Ямал.

Попитан дали тази вечер е още един аргумент в полза на кандидатурата му за „Златната топка“, футболистът отговори лаконично: „Още една“. След това уточни, че не играе единствено заради индивидуалните награди, а заради отбора, феновете и желанието да продължава да печели.

Нико Уилямс, който влезе от пейката и отбеляза четвъртия гол, също говори за силата на испанския състав. Според него широкият избор пред Де ла Фуенте позволява на различни футболисти да бъдат решаващи в отделните мачове.

Билич: „Испания е най-добрият отбор, но ние им улеснихме задачата“

В хърватския лагер оценката беше далеч по-сурова.

Славен Билич определи вечерта като разочароваща и призна, че неговият тим не е показал необходимата агресия срещу съперник от класата на Испания.

„Лош резултат, лошо впечатление. Разочарован съм. Тежка вечер за нас“, заяви Билич след мача. Той призна превъзходството на Испания, но подчерта, че Хърватия е направила задачата на домакините по-лесна.

Според него проблемът е бил най-вече в защитната организация.

„Не ми хареса начинът, по който се защитавахме – без агресия, без хъс, без колектив, без саможертва“, коментира селекционерът. Билич посочи, че срещу Испания не може да се оставя толкова свободно пространство между линиите, защото домакините разполагат с футболисти, които наказват всяка подобна грешка. Хърватският наставник все пак намери положителни моменти. Той специално отличи Дион Дрена Бело, който не само отбеляза гол, но според Билич е показал качества в играта без топка и като опорна точка в атака.

Бело: „Остава горчив вкус“

Авторът на единствения хърватски гол също не скри разочарованието си.

Бело призна, че Испания е изключително силен съперник, но според него Хърватия е могла да се представи по-добре в защитната фаза.

„Остава някакъв горчив вкус, защото мисля, че можехме да се представим по-добре, особено в защита“, каза нападателят. Той смята, че хърватите са позволили твърде лесно на испанците да стигат до последната третина и да стрелят.

За Бело голът е бил специален и заради атмосферата в Севиля – попадението дойде пред пълен стадион, на първия домакински мач на Испания след спечелването на световната титла.

Как видяха мача медиите в Испания?

Испанската преса акцентира преди всичко върху качеството на националния отбор и представянето на Ямал.

„El País“ описа Испания като отбор, който продължава да работи прецизно независимо от промените в състава. Изданието отбелязва, че Де ла Фуенте е направил пет промени спрямо победата над Англия, но играта не е загубила от своята ефективност.

Испанските медии поставиха особен акцент върху Ямал. В публикации, обобщени от хърватския „24sata“, се отбелязват неговата решаваща роля, ранният гол и способността му да променя хода на срещата. „Marca“ акцентира върху факта, че мачовете на Испания все по-често започват и завършват около влиянието на младата звезда.

В същото време испанската преса обърна внимание и на дълбочината на състава. Де ла Фуенте вече може да прави сериозни ротации, без това да води до видим спад в представянето.

Хърватските медии: болезнена вечер, но с поглед към Англия

В Хърватия реакциите бяха по-критични към собствената селекция. „24sata“ определи поражението като тежък урок и обърна внимание на факта, че Билич е направил шест промени в стартовия състав. Изданието посочва, че резултатът е показал колко трудно е да се противопоставиш на Испания, когато не играеш на максимално ниво.

Друг анализ на същото издание представя срещата и като своеобразен експеримент на Билич. Според анализа селекционерът е разпределил минутите между основните си футболисти с оглед на следващия тежък мач – срещу Англия.

Така в хърватската интерпретация поражението не е разглеждано само като оценка на моментното състояние на отбора, а и в контекста на натоварения календар и необходимостта да се управляват минутите на водещите футболисти.

Специален момент за Модрич

Въпреки тежкото поражение вечерта имаше силен емоционален момент за Хърватия. Лука Модрич получи бурни овации при появата си на терена през второто полувреме.

Хърватският капитан не започна като титуляр, но беше посрещнат с уважение от публиката на „Рамон Санчес Писхуан“. Модрич има особена връзка със Севиля и със стадиона заради годините си в испанския футбол, а отношението на местните фенове към него беше сред запомнящите се моменти от вечерта.

Източници: El País, HRT, HNS