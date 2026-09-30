Еду Гаспар започна работа по зимната селекция на Левски

Еду Гаспар вече работи по зимната селекция на Левски. Членът на Съвета на директорите е започнал да преглежда и анализира набелязаните футболисти за предстоящия трансферен прозорец, съобщава Топспорт.

Клубът планира около 2 милиона лева за привличането на основен нападател, като сумата може да бъде и по-висока. Позицията на върха на атаката е определена като основен приоритет за зимната селекция.

Веласкес е посочил и други позиции

Старши треньорът Хулио Веласкес вече е конкретизирал изискванията си към новите попълнения. Освен централен нападател испанският специалист е посочил и други позиции, на които съставът се нуждае от подсилване.

Гаспар ще има водеща роля при оценката на възможните трансфери. Той разполага с опит като ръководен кадър в Арсенал и Нотингам Форест, а в Левски вече е ангажиран с подготовката за следващия трансферен прозорец.

Без свободни агенти през есента

Еду Гаспар е отказал да разглежда предложения за свободни агенти през есенния дял на сезона. Така работата по селекцията е насочена към предварително набелязани футболисти и към подготовката на конкретни трансферни решения за зимата.

Източници: Топспорт