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Еду Гаспар започна работа по зимната селекция на Левски

Еду Гаспар започна работа по зимната селекция на Левски

30 Септември, 2026 11:20 403 2

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  • хулио веласкес-
  • трансфери

Членът на Съвета на директорите анализира набелязани футболисти. Основният приоритет е привличането на нападател с бюджет около 2 милиона лева.

Еду Гаспар започна работа по зимната селекция на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Еду Гаспар вече работи по зимната селекция на Левски. Членът на Съвета на директорите е започнал да преглежда и анализира набелязаните футболисти за предстоящия трансферен прозорец, съобщава Топспорт.

Клубът планира около 2 милиона лева за привличането на основен нападател, като сумата може да бъде и по-висока. Позицията на върха на атаката е определена като основен приоритет за зимната селекция.

Веласкес е посочил и други позиции

Старши треньорът Хулио Веласкес вече е конкретизирал изискванията си към новите попълнения. Освен централен нападател испанският специалист е посочил и други позиции, на които съставът се нуждае от подсилване.

Гаспар ще има водеща роля при оценката на възможните трансфери. Той разполага с опит като ръководен кадър в Арсенал и Нотингам Форест, а в Левски вече е ангажиран с подготовката за следващия трансферен прозорец.

Без свободни агенти през есента

Еду Гаспар е отказал да разглежда предложения за свободни агенти през есенния дял на сезона. Така работата по селекцията е насочена към предварително набелязани футболисти и към подготовката на конкретни трансферни решения за зимата.

Източници: Топспорт


София / България
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  • 1 Ко? НЕ!

    0 1 Отговор
    2 милиона лева?! Не са ли малко, че даже и незаконни като разплащателно средство :)

    11:36 30.09.2026

  • 2 хахахаха

    0 0 Отговор
    на някой са му останали още левчета за харчене, ако добавите и картинки от 3 дъвки турбо, ще уцелите точната сума за курсове по жулналистика в Софийския университет!!!

    11:40 30.09.2026

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