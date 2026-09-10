Кристиано Роналдо с гол номер 979 при трудна победа на Ал-Насър

Кристиано Роналдо изигра важна роля за победата на Ал-Насър над гостуващия Абха в 6-ия кръг от първенството на Саудитска Арабия. Португалецът отбеляза един от головете за успеха с 2:1 и вече има 979 попадения в професионалната си кариера.

Роналдо откри резултата в 22-рата минута. Той засече с глава центриране от корнер на Анжело Габриел и с помощта на десния страничен стълб насочи топката в мрежата. Малко по-късно вратарят на гостите попречи на 41-годишния нападател да се разпише отново.

Въпреки тоталното си надмощие, Ал-Насър не успя да вкара втори гол до почивката. След нея тимът на Анге Постекоглу продължи да атакува и в 58-ата минута Абдулелах Ал-Гамди покачи на 2:0.

При този резултат домакините се отпуснаха и Абха направи последните минути интересни, след като Набил Фекир върна едно попадение четвърт час преди края.

За Ал-Насър това беше пета победа от шест изиграни мача в СПЛ. Отборът от Рияд събра 15 точки и отстъпва само по голова разлика на Ал-Хилал, който преди два дни сензационно загуби у дома от Неом. Челната тройка допълва Ал-Кадисия със същия актив.

Кристиано Роналдо вече има 3 гола през сезона, а в следващия кръг неговият тим ще гостува на Ал-Халеей.