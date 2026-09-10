Билетите за мачовете на България срещу Люксембург и Естония са в продажба

От днес в онлайн продажба на kolezha.bg са билетите за първите два домакински мача на националния отбор на България срещу Люксембург и Естония на старта на турнира Лига на нациите. Двубоите ще се играят на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Първият от тях срещу Люксембург е в събота, 26 септември, от 19:00 ч. Срещата с Естония е във вторник, 29 септември, от 21:45 ч.

В деня преди мача с Люксембург – петък, 25 септември, билети ще се продават и на билетните каси на стадиона, които ще работят от 10:00 до 19:00 ч. В деня на срещата (26 септември) касите ще са отворени от 10:00 ч. до края на първото полувреме. По идентичен начин ще се процедира и със срещата с Естония, като касите ще работят по същото време съответно на 28 и 29 септември.

Достъпът на непълнолетни лица ще става само с декларация за придружител, която може да бъде изтеглена оттук.

След двата домакински двубоя през септември на селекцията на Александър Димитров предстоят и две гостувания – на Исландия (3 октомври) и на Люксембург (6 октомври).