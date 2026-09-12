ЦСКА посреща Арда в първи мач без Христо Янев

ЦСКА приема Арда в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 21:15 часа и ще бъде предаван пряко по DIEMA SPORT, а в Gong.bg може да го проследите на живо с богато видео съдържание.

„Червените“ влизат в сблъсъка с приповдигнато настроение, след като спечелиха за пети път в своята историята Суперкупата на България. Успехът дойде след победа над Левски с 4:2 само преди три дни. ЦСКА показа страхотно лице след почивката, когато наниза и четирите попадения в мрежата на „сините“ в последния двубой на Христо Янев начело на отбора.

На следващия ден стана ясно, че Янев ще остане на работа в клуба, но позицията му тепърва ще бъде уточнена, а временно наставник на тима ще бъде добре познато лице – Даниел Моралес, който ще води първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор. Пред бразилеца стои нелеката задача да върне отбора на победния път след равенството 1:1 със Спартак във Варна миналия уикенд. Той не може да разчита на Макс Ебонг, който бе наказан за 3 мача след двубоя с Левски за Суперкупата.

На обратния полюс са емоциите в тима на Арда, който в миналия кръг загуби от Ботев Пловдив с 2:3 у дома. Кърджалийци, водени от Александър Тунчев, обаче показват добра игра от началото на кампанията и спокойно могат да измъкнат нещо от ЦСКА на „Васил Левски“. При всички случаи обаче задачата им ще бъде трудна предвид спечеления от „червените“ трофей тази седмица и свежия полъх от идването на нов човек край страничната линия.