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Клоп след 2:0 над Сърбия: Германия трябва да задържи нивото

Клоп след 2:0 над Сърбия: Германия трябва да задържи нивото

2 Октомври, 2026 09:20 407 2

  • германия-
  • юрген клоп-
  • лига на нациите-
  • сърбия

Селекционерът записа първата си победа начело на Бундестима и предупреди за трудното гостуване на Гърция.

Клоп след 2:0 над Сърбия: Германия трябва да задържи нивото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юрген Клоп записа първата си победа като селекционер на Германия, след като тимът му се наложи с 2:0 над Сърбия в мач от Лигата на нациите. Успехът изкачи Бундестима на второ място в група 2 с четири точки, докато Сърбия остава последна без спечелена точка.

Германия започна двубоя с висока интензивност, а Клоп отличи пресата и ограничените пространства, които отборът е оставил на съперника.

„Германия започна мача с бясно темпо. Контра-пресата беше изключителна, а пространствата за съперника - ограничени. Можехме да вкараме още, но на полувремето казах на момчетата, че най-важното сега е да поддържаме това ниво“, заяви Клоп.

Селекционерът подчерта, че поддържането на интензивността ще бъде важно за изграждането на отбор, способен да се конкурира за значими трофеи. По думите му футболистите са запазили отношението си и след почивката.

„Ако искаме да станем отбор, способен да се бори за сериозни неща в бъдеще, трябва да поддържаме това отношение и те го направиха. Те поддържаха летвата - интензивността и всичко останало. Беше страхотен мач“, добави селекционерът.

Германия гостува на Гърция

Следващото изпитание за Германия е гостуването на Гърция на 4 октомври. Клоп очаква двубоят да бъде труден заради пълния стадион и атмосферата по трибуните.

„Този мач е много важен за нас, но разбираме, че в Гърция, на препълнен стадион, ще бъде изключително трудно. Ще бъде горещо там не само заради времето – атмосферата на трибуните вероятно също ще бъде напрегната“, каза Клоп.

Той определи победата над Сърбия като отправна точка за германския състав, но подчерта, че пред отбора предстои дълъг път. В същия ден Сърбия ще гостува на Нидерландия.

Източници: БТА


Германия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хлоб

    0 0 Отговор
    Какво ниво ,смях голям!
    Добре, че Сърбите са на нивото на нашите в момента...

    09:52 02.10.2026

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