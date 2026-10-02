Десет мача в Лигата на нациите, Франция – Италия е дербито

Десет мача от третия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите ще се изиграят на 2 октомври. Срещите са разпределени в три часови диапазона – 17:00, 19:00 и 21:45 часа българско време. Програмата включва двубои от Лига A, Лига B и Лига C, докато отборите от Лига D почиват.

Франция и Италия в центъра на програмата

Най-очакваният мач е в група 1 на Лига A, където Франция приема Италия. Французите са с пълен актив от шест точки след две победи с по 1:0 – като гости на Турция и Белгия. Така тимът на Зинедин Зидан остава единственият в групата без загуба и без изпусната точка.

Италия започна с домакинско поражение с 0:2 от Белгия, но се върна в борбата с убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Турция. Нов успех за Франция би дал на домакините сериозно предимство преди мачовете през ноември.

В другата среща от групата Белгия посреща Турция. Белгийците имат три точки след победа над Италия и загуба с 0:1 от Франция. Турция е без актив след две поражения и е допуснала шест гола, което прави двубоя особено важен за гостите.

Швеция и Украйна защитават позициите си

В Лига B Босна и Херцеговина приема Швеция в мач между двата най-добре представящи се отбора в група 4. Шведите са с шест точки след успехи с 2:1 над Румъния и 3:1 над Полша. Босна и Херцеговина има четири точки – след равенство 0:0 с Полша и победа с 4:2 над Румъния.

Полша ще бъде домакин на Румъния в другия мач от групата. Поляците са с една точка, а румънците все още нямат спечелена точка и са допуснали шест гола.

Украйна и Северна Ирландия се срещат в група 2, като и двата отбора имат по четири точки. Украйна победи Унгария с 1:0 и завърши 0:0 с Грузия. Северна Ирландия спечели с 1:0 срещу Грузия и също направи нулево равенство с Унгария. Унгария и Грузия, които са с по една точка, играят помежду си.

Радослав Гидженов ще ръководи мач в Лига C

Кипър приема Армения от 19:00 часа в група 2 на Лига C. Домакините имат една точка след загуба от Черна гора и равенство 0:0 с Латвия, докато Армения е с три точки. Българският съдия Радослав Гидженов е назначен за срещата.

По същото време Латвия посреща Черна гора. Черногорците са лидери с шест точки.

Програмата започва в 17:00 часа с мача Казахстан – Молдова. По-късно Фарьорските острови приемат Словакия, която е начело в група 3 с шест точки след победи над Молдова и Казахстан.

Източници: Спортал