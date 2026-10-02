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Левски с нов удар: Кирилов отново ще бъде опериран

Левски с нов удар: Кирилов отново ще бъде опериран

2 Октомври, 2026 09:15 487 0

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  • футбол

Крилото ще претърпи втора интервенция в Германия, докато Майкон преговаря за нов договор със „сините“.

Левски с нов удар: Кирилов отново ще бъде опериран - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски получи нова неприятна новина около Радослав Кирилов. Крилото ще претърпи втора операция на коляното, след като възстановяването му след първата интервенция не е преминало според очакванията. Новата операция ще бъде извършена в Германия.

Според информацията, цитирана от „Тема Спорт“, интервенцията се очаква да се състои в следващите няколко седмици. На този етап няма яснота колко дълго ще продължи възстановяването на 34-годишния национал.

Кирилов се присъедини към Левски като шампион на България, но травмата в коляното ограничи участието му. Предстоящата операция означава, че клубът ще трябва да изчака още, преди футболистът да се върне към тренировъчния процес и мачовете.

Майкон: Мечтаех за този дебют

На фона на новината за Кирилов Майкон използва паузата за националните отбори, за да отбележи първия си мач в основната фаза на евротурнирите. Бразилецът заяви, че е щастлив от дебюта си в Лига Европа.

„Щастлив съм от дебюта си в основната фаза на турнир като Лига Европа - нещо, за което мечтаех още като дете. Продължаваме да работим усилено, за да постигнем целите си през сезона“, написа Майкон.

Защитникът има договор с Левски до края на настоящия сезон. Клубът вече води разговори с футболиста и неговия агент за удължаване на контракта.

Преговорите са били ускорени и според Topsport.bg са достигнали заключителна фаза. Засега ново споразумение не е обявено официално, но се очаква положителна развръзка.

Така Левски едновременно търси решение за продължителното отсъствие на Кирилов и работи по задържането на Майкон, който е сред футболистите с изтичащ договор.

Източници: Topsport.bg, Тема Спорт


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