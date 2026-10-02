Левски с нов удар: Кирилов отново ще бъде опериран

Левски получи нова неприятна новина около Радослав Кирилов. Крилото ще претърпи втора операция на коляното, след като възстановяването му след първата интервенция не е преминало според очакванията. Новата операция ще бъде извършена в Германия.

Според информацията, цитирана от „Тема Спорт“, интервенцията се очаква да се състои в следващите няколко седмици. На този етап няма яснота колко дълго ще продължи възстановяването на 34-годишния национал.

Кирилов се присъедини към Левски като шампион на България, но травмата в коляното ограничи участието му. Предстоящата операция означава, че клубът ще трябва да изчака още, преди футболистът да се върне към тренировъчния процес и мачовете.

Майкон: Мечтаех за този дебют

На фона на новината за Кирилов Майкон използва паузата за националните отбори, за да отбележи първия си мач в основната фаза на евротурнирите. Бразилецът заяви, че е щастлив от дебюта си в Лига Европа.

„Щастлив съм от дебюта си в основната фаза на турнир като Лига Европа - нещо, за което мечтаех още като дете. Продължаваме да работим усилено, за да постигнем целите си през сезона“, написа Майкон.

Защитникът има договор с Левски до края на настоящия сезон. Клубът вече води разговори с футболиста и неговия агент за удължаване на контракта.

Преговорите са били ускорени и според Topsport.bg са достигнали заключителна фаза. Засега ново споразумение не е обявено официално, но се очаква положителна развръзка.

Така Левски едновременно търси решение за продължителното отсъствие на Кирилов и работи по задържането на Майкон, който е сред футболистите с изтичащ договор.

Източници: Topsport.bg, Тема Спорт