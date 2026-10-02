"България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите"

Българският национален отбор заминава за Рейкявик с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Полетът е насрочен за 9:00 часа, а на 3 октомври тимът ще гостува на Исландия в третия си мач от група C4 на Лигата на нациите.
Срещата на стадион „Лаугардалсвьолур“ започва в 19:00 часа българско време. Главен съдия ще бъде унгарецът Балаж Берке. УЕФА също потвърждава двубоя между Исландия и България като част от третия кръг в групата.
Рибарски поема отбора след оставката на Димитров
България влиза в мача с една точка след първите два кръга. Националите започнаха с две домакинства в Пловдив. Те загубиха от Люксембург с 1:2, след като допуснаха обрат, а след това завършиха 0:0 с Естония.
След равенството с Естония Александър Димитров подаде оставка като селекционер. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще води тима в предстоящите гостувания срещу Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври.
Исландия е лидер в група C4
Домакините са начело в групата с четири точки. Исландия завърши 1:1 с Естония в първия си мач, а във втория кръг победи Люксембург с 3:0. Естония и Люксембург също ще играят на 3 октомври, като срещата между тях е насрочена за 19:00 часа българско време.
По-късно днес българският отбор ще проведе пресконференция в Рейкявик. Тя започва в 15:30 часа местно време, а половин час по-късно е планирана тренировката на националите.
Източници: Спортал
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баламата
Коментиран от #8, #11
08:23 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ццц
08:32 02.10.2026
5 Е кога...
....да идат, след мача ли !??
08:42 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Иначе, 3:0 поне, и то без исландците да се напънат повече, от колкото на лежерна неделна тренировка.
08:52 02.10.2026
8 Някой
До коментар #2 от "Баламата":Да, дойде ред и и исландците да ни бият яко. Виж, естонците имаха този шанс, но няколко пъти се спънаха в топката, вместо да я вкарат във вратата на аматьорския отбор.
08:53 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе,
09:14 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ццц
09:19 02.10.2026
13 Гост
09:26 02.10.2026
14 Куц кон
09:40 02.10.2026
15 Рефер
09:42 02.10.2026
16 Цицоре Гранде
09:52 02.10.2026