"България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите"

Българският национален отбор заминава за Рейкявик с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Полетът е насрочен за 9:00 часа, а на 3 октомври тимът ще гостува на Исландия в третия си мач от група C4 на Лигата на нациите.

Срещата на стадион „Лаугардалсвьолур“ започва в 19:00 часа българско време. Главен съдия ще бъде унгарецът Балаж Берке. УЕФА също потвърждава двубоя между Исландия и България като част от третия кръг в групата.

Рибарски поема отбора след оставката на Димитров

България влиза в мача с една точка след първите два кръга. Националите започнаха с две домакинства в Пловдив. Те загубиха от Люксембург с 1:2, след като допуснаха обрат, а след това завършиха 0:0 с Естония.

След равенството с Естония Александър Димитров подаде оставка като селекционер. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще води тима в предстоящите гостувания срещу Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври.

Исландия е лидер в група C4

Домакините са начело в групата с четири точки. Исландия завърши 1:1 с Естония в първия си мач, а във втория кръг победи Люксембург с 3:0. Естония и Люксембург също ще играят на 3 октомври, като срещата между тях е насрочена за 19:00 часа българско време.

По-късно днес българският отбор ще проведе пресконференция в Рейкявик. Тя започва в 15:30 часа местно време, а половин час по-късно е планирана тренировката на националите.

Източници: Спортал