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България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите

България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите

2 Октомври, 2026 08:20 541 16

  • български национален отбор-
  • исландия-
  • лига на нациите-
  • атанас рибарски-
  • футбол

Националният отбор ще пътува с чартърен полет до Рейкявик. Двубоят с Исландия е на 3 октомври.

България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският национален отбор заминава за Рейкявик с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Полетът е насрочен за 9:00 часа, а на 3 октомври тимът ще гостува на Исландия в третия си мач от група C4 на Лигата на нациите.

Срещата на стадион „Лаугардалсвьолур“ започва в 19:00 часа българско време. Главен съдия ще бъде унгарецът Балаж Берке. УЕФА също потвърждава двубоя между Исландия и България като част от третия кръг в групата.

Рибарски поема отбора след оставката на Димитров

България влиза в мача с една точка след първите два кръга. Националите започнаха с две домакинства в Пловдив. Те загубиха от Люксембург с 1:2, след като допуснаха обрат, а след това завършиха 0:0 с Естония.

След равенството с Естония Александър Димитров подаде оставка като селекционер. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще води тима в предстоящите гостувания срещу Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври.

Исландия е лидер в група C4

Домакините са начело в групата с четири точки. Исландия завърши 1:1 с Естония в първия си мач, а във втория кръг победи Люксембург с 3:0. Естония и Люксембург също ще играят на 3 октомври, като срещата между тях е насрочена за 19:00 часа българско време.

По-късно днес българският отбор ще проведе пресконференция в Рейкявик. Тя започва в 15:30 часа местно време, а половин час по-късно е планирана тренировката на националите.

Източници: Спортал


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баламата

    6 0 Отговор
    Дойде реда и на Исландия

    Коментиран от #8, #11

    08:23 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ццц

    4 1 Отговор
    Бе има ли го още това правило ако не се явиш на мач да ти пишат 3:0 служебно? Че май е по-добре лъвовете да се възползват от тази вратичка в закона? 🤣🤣

    08:32 02.10.2026

  • 5 Е кога...

    4 0 Отговор
    "България заминава за Исландия преди мача от Лигата на нациите"

    ....да идат, след мача ли !??

    08:42 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    2 1 Отговор
    Моля ви, не пишете, че това е българскияа национален отбор. Отбележете, че едно аматьорско отборче, непредставляващо България, е отпътувало за да бъде спаринг отбор на исландците. Не искаме по никакъв начин това нещо да се асоциира с народа и държавата ни.
    Иначе, 3:0 поне, и то без исландците да се напънат повече, от колкото на лежерна неделна тренировка.

    08:52 02.10.2026

  • 8 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баламата":

    Да, дойде ред и и исландците да ни бият яко. Виж, естонците имаха този шанс, но няколко пъти се спънаха в топката, вместо да я вкарат във вратата на аматьорския отбор.

    08:53 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе,

    1 0 Отговор
    къде заминават? Само пари да харчат ...

    09:14 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ццц

    2 0 Отговор
    Треньорът сменя тактиката за този мач! Гугъл мапс ще остане включен и след края на пътуването, за да помага на "лъвовете" да се ориентират на терена!

    09:19 02.10.2026

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    И защо да ходят? Не могат ли до го играят дистанционно, резултата е ясен, само пари да арчат танцьорите?

    09:26 02.10.2026

  • 14 Куц кон

    0 0 Отговор
    А Гонзо и Гаргамел ще ходят ли за агитка??

    09:40 02.10.2026

  • 15 Рефер

    0 0 Отговор
    Да си събуят ботушите преди мача...!

    09:42 02.10.2026

  • 16 Цицоре Гранде

    0 0 Отговор
    Преса ще пътува ли? Ей така за късмет на новия треньор...Шаранков ли беше, Щуков ли...

    09:52 02.10.2026

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