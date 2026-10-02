Ван Дайк: Първото полувреме срещу Гърция бе недопустимо

Върджил ван Дайк определи представянето на Нидерландия през първото полувреме при равенството 2:2 с Гърция в Лигата на нациите като „недопустимо“. Двубоят се игра в Солун, а капитанът на гостите отбеляза първия гол за своя отбор.

„Двете полувремена бяха коренно различни. През първото бяхме надиграни, а това е недопустимо. Отстъпвахме на съперника, особено в единоборствата. Това не бива да се случва“, заяви Ван Дайк, цитиран от Европейската футболна централа.

Защитникът посочи липсата на темпо и проблемите при опитите на Нидерландия да развива атаките си през центъра. По думите му отборът е губел притежанието на топката твърде бързо и почти не е печелел единоборства през първата част.

„За щастие, разполагахме с 45 минути, за да поправим нещата. Те почти не създадоха положения през втората част. Това беше добре, но трябва да играем така още от самото начало“, каза капитанът.

Ван Дайк добави, че на почивката треньорът е дал план за промяна на играта, но изпълнението му е зависело от футболистите. Нидерландия успя да изравни резултата и да избегне поражението, но защитникът подчерта, че отборът трябва да обсъди представянето си като колектив.

Следващият мач на Нидерландия е срещу Сърбия в неделя. Ако излезе на терена, Върджил ван Дайк ще запише 100-ия си двубой за националния отбор и ще стане едва 11-ият футболист в историята на тима с подобно постижение.

„Това е важно постижение, но в момента фокусът не е върху него. Първо трябва да анализираме ситуацията, защото представянето ни през първото полувреме срещу Гърция беше недопустимо. Трябва да обсъдим това като отбор“, заяви Ван Дайк.

Източници: БТА