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Манчестър Сити подготвя жалба с нови доказателства

Манчестър Сити подготвя жалба с нови доказателства

2 Октомври, 2026 08:50 402 0

  • манчестър сити-
  • шейх мансур-
  • висша лига-
  • финансови нарушения

Клубът ще твърди, че финансирането чрез спонсори е осигурено от държавен орган в Абу Даби, а не от Шейх Мансур.

Манчестър Сити подготвя жалба с нови доказателства - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Манчестър Сити подготвя жалба срещу решението на независима комисия, която разглежда финансирането на клуба и отношенията му със спонсори. Адвокатите на английския шампион възнамеряват да внесат нови доказателства преди крайния срок в петък. Според защитата държавен орган от Абу Даби, а не собственикът Шейх Мансур, е осигурил средствата, свързани със спонсорските договори.

В основата на обжалването ще бъде твърдението, че държавно финансиране, предоставено чрез Съда на престолонаследника на Абу Даби, е оказало финансова помощ на спонсорите в емирството. От клуба ще настояват, че именно тази схема е помогнала на спонсорите да изпълнят задълженията си към Манчестър Сити, а не компания, контролирана от Шейх Мансур.

Комисията посочва над 830 милиона паунда

Независимата комисия е приела, че повече от 830 милиона паунда от финансирането на Манчестър Сити са били използвани за изкуствено раздуване на приходите. Според решението това е дало възможност на клуба да спази финансовите правила на Висшата лига и УЕФА.

Разследването за финансови нарушения продължи години. Все още не е ясно колко време ще отнеме обжалването, какъв ще бъде изходът от него и кога може да бъдат наложени евентуални санкции. Сред възможните наказания са финансова глоба и отнемане на точки, което би могло да доведе до изпадане на клуба.

Анализатори критикуват продължителния процес

Решението на комисията предизвика реакции сред футболните анализатори във Великобритания. Бившият футболист и телевизионен анализатор Гари Невил заяви, че Висшата лига е „влачена в калта“ по време на процеса.

Джейми Карагър от своя страна е категоричен, че настоящите собственици на Манчестър Сити трябва да се разделят с акциите си. Тези оценки не променят факта, че окончателният резултат ще зависи от обжалването и решението по него.

След внасянето на жалбата предстои да бъде определено колко дълго ще продължи процедурата и дали представените от клуба доказателства ще променят изводите на независимата комисия.

Източници: БТА, ДПА


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