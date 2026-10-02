Макс Верстапен оглави първата тренировка на „Сепанг“

Макс Верстапен оглави първата свободна тренировка преди Гран При на Бахрейн при завръщането на Формула 1 на пистата „Сепанг“ в Малайзия. Пилотът на Ред Бул записа 1:37.520 минути и изпревари Джордж Ръсел с 0.383 секунди. Официалната Формула 1 определи представянето му с думите: „Макс продължава оттам, откъдето спря преди девет години.“

Второто място остана за Ръсел, а съотборникът на Верстапен в Ред Бул Исак Хаджар завърши трети с изоставане от 0.783 секунди. Шарл Леклер даде четвърто време, на 0.847 секунди от лидера. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели се нареди пети с пасив от 1.060 секунди.

Проблеми със сцеплението и висока деградация

Пилотите започнаха сесията върху мръсна и абразивна настилка, която предложи много ниски нива на сцепление. В хода на тренировката условията се подобриха, но износването на гумите остана високо. Това ограничи възможностите за бързи обиколки, тъй като представянето на всеки комплект гуми спадаше рязко след първата силна атака.

Верстапен използва два комплекта меки гуми, като постигна най-доброто си време с втория. Всички пилоти записаха своите най-бързи обиколки с меките гуми на „Пирели“ в първия час от подготовката.

Люис Хамилтън завърши шести, следван от Пиер Гасли, Лиам Лоусън, Арвид Линдблад и Нико Хюлкенберг, който допълни първата десетка. Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис останаха съответно 11-и и 12-и. Пиастри изостана с 1.756 секунди, а Норис - с 1.773 секунди.

Втората тренировка е в 11:00 часа

Пистата „Сепанг“ приема състезание от Формула 1 за първи път от 2017 година. Уикендът за Гран При на Бахрейн, който е 16-и кръг от сезон 2026, продължава с втората свободна тренировка в 11:00 часа българско време.

Източници: Спортал