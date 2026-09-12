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Илиан Илиев побесня: Футболисти без характер, събираме мъртъвци

Илиан Илиев побесня: Футболисти без характер, събираме мъртъвци

12 Септември, 2026 08:00 879 6

  • илиан илиев-
  • черно море-
  • футбол-
  • локомотив софия

Трудно е да се обясни това, което се случи

Илиан Илиев побесня: Футболисти без характер, събираме мъртъвци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след равенството 2:2 с Локомотив София в среща от деветия кръг на efbet Лига.

"Трудно е да се обясни това, което се случи. Още когато стана червеният картон, се обърнах и казах, че това не е добре. Това вътрешно пропускане трудно можеш да го промениш. Локомотив нямаше какво да губи и си взе най-малкото, което можеше. Абсолютно престъпление от наша страна, след като водиш с 2:0 и с човек повече, престъпление. Аз съм виновен за всичко. Събираме мъртъвци в съблекалнята. Повечето от всички ги събираме компромисно. Дай да му дадем шанс там не успял и там не успял, а всичко се показва на терена. Аз съм виновен. Щях да правя много компромиси с много неща и то се връща като бумеранг. Видяхте какво стана второто полувреме", заяви той.

"Аз щях и Тасев да сменя, но не са само те виновни. Безотговорно е, като сме с човек повече, да чакаме мачът да свърши. Играли сме го този мач. Аз съм виновен, че събираме хора без характер. Поне можеш да се бориш, да рушиш и няма да допуснеш два гола, а ние правим точно обратното. Жалко за изключителното добро първо полувреме, със ситуации, с преходи в двете фази. Локомотив, въпреки ситуацията си, имат добри футболисти. Успяхме да отбележим и да създадем ситуации. Ако беше влязло за 3:0 на Лазаров, отивахме в друга крайност, но това е футболът. Дойде тази глупост със статичното положение, не бяхме агресивни, ние допуснахме тези глупости. Аз съм виновен, че събирам такива хора в съблекалнята. Бумерангът е при мен. Какво да отстраним? Психиката не можеш да я промениш. Такъв се раждаш и такъв си занимаваш. Това е престъпление за футбола!", продължи гневният треньор на Черно море.

"След това, което се случи днес, дано да има някакво самочувствие отборът. След това второ полувреме едва ли ще ни помогне много за двубоя с Арда. Видях хора, които са на терена и не знаят защо са там", завърши Черно море.


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    08:04 12.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това

    3 0 Отговор
    Просто черно тото.

    08:07 12.09.2026

  • 5 Мъртво море

    3 0 Отговор
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    08:08 12.09.2026

  • 6 Дядо дръмпи

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