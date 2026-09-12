Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Програма във Формула 1 през уикенда за Гран При на Испания

Програма във Формула 1 през уикенда за Гран При на Испания

12 Септември, 2026 09:29 420 0

  • формула 1-
  • спорт-
  • гранд при на испания

Всички часове са в българско време

Програма във Формула 1 през уикенда за Гран При на Испания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за 2026 година, а именно пистата „Мадринг“ в испанската столица Мадрид. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Испания, който ще включва още Формула 2 с Никола Цолов и финалният кръг за сезона във Формула 3, който ще бъде двоен. Всички часове са в българско време.

Събота (12 септември):
12:05 часа – Формула 3 спринт (16 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация
19:00 часа – Формула 3 първо основно състезание (19 обиколки)

Неделя (13 септември):
10:45 часа – Формула 3 второ основно състезание (19 обиколки)
12:25 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове