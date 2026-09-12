Програма във Формула 1 през уикенда за Гран При на Испания

Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за 2026 година, а именно пистата „Мадринг“ в испанската столица Мадрид. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Испания, който ще включва още Формула 2 с Никола Цолов и финалният кръг за сезона във Формула 3, който ще бъде двоен. Всички часове са в българско време.

Събота (12 септември):

12:05 часа – Формула 3 спринт (16 обиколки)

13:30 часа – Формула 1 трета тренировка

15:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

17:00 часа – Формула 1 квалификация

19:00 часа – Формула 3 първо основно състезание (19 обиколки)

Неделя (13 септември):

10:45 часа – Формула 3 второ основно състезание (19 обиколки)

12:25 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)