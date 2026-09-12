20 дни след потопа в Струмяни някои още не могат да влязат в домовете си

20 дни след опустошителното наводнение Струмяни стъпка по стъпка се възстановява. Речните корита и улиците се почистват, но по десетки къщи все още личат следите от приливната вълна, а част от хората не могат да се върнат в домовете си, съобщи бТВ.

На местата, които непосредствено след бедствието бяха затрупани с кал, наноси и дървета, днес отново се вижда коритото на реката. По фасадите на къщите обаче ясно личи докъде е достигнала водата.

Сред най-тежко пострадалите са Соня и Михаил. Те са успели да почистят дома си, но все още не могат да живеят в него.

„Успяхме да почистим дома, но не можем да живеем в момента, защото нямаме нито спални, нямаме нищо. Всичко се счупи“, разказа Соня.

Къщата на семейството се намира в една от най-ниските части на Струмяни и понася тежък удар от придошлата вода. Споменът за нощта на бедствието все още е жив.

„Беше много страшно. Всичко стана за 10 минути. Напълни се до терасата с вода, колите бяха във въздуха, вече се въртяха и слушахме как дърветата удрят по къщата. Имаше едно силно бучене. Беше нещо страшно, неописуемо“, разказа жената.

Семейството се оказва блокирано в къщата и не успява да излезе само.

„Спасиха ни пожарникарите. Даже те чакаха отвън малко да спадне нивото на водата, за да влязат при нас. Ужасът беше неописуем. 40 минути стояхме вътре и чакахме да ни спасят“, спомня си Соня.

Докато домът им бъде възстановен, семейството живее при родителите ѝ.

В първите дни след бедствието помощ идва от доброволци, армията и местната власт.

„Те бяха плътно до нас и свършиха голяма работа. Много сме благодарни“, казва тя.

Щетите по дома на семейството са големи, но Соня и Михаил все още не са изчислили колко ще струва пълното му възстановяване. Към момента са получили еднократна помощ в размер на 1170 евро.

„Имаме нужда от много неща, но всичко ще стане постепенно, защото не става веднага“, казва Соня.

Според нея отпуснатата до момента сума е недостатъчна на фона на нанесените поражения. „Предполагам, че ще има още пари“, допълни тя. Семейството все още не е направило дори приблизителна сметка на загубите.

„Ние в момента сме още така неадекватни. Постепенно, с вяра и с помощ, ще се справим“, казва Соня.

Кметът на община Струмяни Емил Илиев си спомня първите минути на бедствието като едни от най-тежките. В момента, в който започнал поройният дъжд, телефонните обаждания от притеснени жители започнали едно след друго.

„Хората с притеснени гласове казваха по телефона, че се давят, което за мен беше ужасно в цялата ситуация, виждайки поройния дъжд“, разказа той. Заради водата достъпът до част от населените места бил практически невъзможен.

„Представете си – един час телефонът постоянно звъни от различни хора, които пищяха и казваха, че са уплашени и ужасени от това, което се случва“, допълни Илиев.

Още в първите часове след наводнението започва мобилизация на екипи и техника. По думите на кмета на място е пристигнал и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

На следващия ден е мобилизирана тежка техника, включително машини, работещи по инфраструктурни обекти в района, както и техника на местни фирми.

„За първите три-четири дни успяхме да отпушим основните артерии, които водят към автомагистрала „Струма“ при пътен възел Струмяни, за да могат хората да минават“, посочи Илиев.

Към момента голяма част от улиците вече са разчистени и движението по тях е възможно.

Първият приоритет след бедствието е бил домовете да бъдат освободени от калта и тинята. Целта е била възможно най-бързо да бъде премахната застоялата вода и натрупаната тиня заради опасността от зарази. Разчистването на пътните артерии продължава.

Щетите обаче не са само по домовете. Наводнени са два стадиона и спортни площадки, засегнати са улици, квартали и друга публична инфраструктура.

За част от засегнатата публична инфраструктура има застраховки. Сред нея са изкуствени спортни терени и детски площадки, изградени по различни проекти.

След първоначалните огледи от застрахователите общината очаква да бъде възстановена част от средствата, необходими за ремонта им. За голяма част от пораженията обаче подобно покритие няма.