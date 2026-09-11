Локомотив София измъкна точка срещу Черно море във Варна, въпреки численото си неравенство

В истински футболен спектакъл на стадион "Тича" във Варна, Черно море и Локомотив София си поделиха точките след равенство 2:2 в двубой от деветия кръг на Първа лига.

С първия съдийски сигнал "моряците" демонстрираха амбиция и натиск. В самото начало варненци имаха претенции за дузпа след спорна ситуация с Георги Лазаров, но реферът остана безмълвен. Това не обезкуражи домакините и само шест минути след началото Селсо Сидней откри резултата. След брилянтен пас на Лазаров, Сидней излезе сам срещу вратаря и с хладнокръвие реализира за 1:0.

В 36-ата минута варненци удвоиха преднината си. След изпълнение на корнер, стражът на гостите Мартин Величков не успя да се намеси убедително, а Идрис Бунаас с глава покачи на 2:0.

В края на първата част обаче, Локомотив София остана с десет души. Божидар Кацаров бе изгонен с директен червен картон след опасен фаул срещу вратаря Томов, потвърден след намеса на ВАР.

Въпреки численото си неравенство, Локомотив София не се предаде. Вратарят Мартин Величков се реваншира за грешката си при втория гол, спасявайки опасен удар на Лазаров в 62-ата минута.

Само две минути по-късно Анте Аралица върна надеждите на гостите, след като засече с глава центриране от корнер на Спас Делев и намали резултата на 2:1.

В 77-ата минута "железничарите" шокираха домакините, като стигнаха до изравнително попадение. Красимир Станоев намери Димитър Костадинов в наказателното поле, а последният с премерен удар оформи крайното 2:2.

Така, въпреки че играха цяло полувреме с човек по-малко, столичани измъкнаха ценна точка от "Тича".

След този драматичен двубой Черно море заема 12-ата позиция с 5 точки, докато Локомотив София е непосредствено след тях – на 13-о място с 4 точки. ра пропуснатите възможности и да се подготви за следващите предизвикателства в шампионата.

Първа лига - 9 кръг:



Черно море - Локомотив София 2:2

12 септември - събота, 19:00

ЦСКА 1948 - Дунав Русе

12 септември - събота, 21:15

ЦСКА - Арда Кърджали

13 септември - неделя, 15:15

Славия - Спартак Варна

13 септември - неделя, 17:45

Ботев Враца

13 септември - неделя, 20:30

Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

14 септември - понеделник, 20:30

Лудогорец - Септември София