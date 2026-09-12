ЦСКА 1948 ще се връща на победния път с нов треньор срещу Дунав

ЦСКА 1948 приема новака Дунав в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Бистрица започва в 19:00 часа и ще бъде предаван пряко по DIEMA SPORT.

Домакините ще бъдат водени от нов наставник, след като Огнян Младенов пое отбора след раздялата с Александър Александров-Алвеша. Промяна при „червените“ дойде часове след поражението от шампиона Левски с 0:1 на „Герена“ в миналия кръг.

Дунав също идва в София след загуба и то у дома – 0:1 от Славия. „Драконите“ имат един-единствен успех досега и той дойде извън дома – победа над Локомотив Пловдив с 2:1 на „Лаута“. Русенци бяха близо до точка и срещу Черно море на „Тича“, а такава беше спечелена при домакинството на Локомотив София при ремито 2:2 в Русе.