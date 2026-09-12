Спортът по ТВ в събота (12 септември)

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
11.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3
11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
12.05 Формула 2, спринт за Гран при на Испания Диема спорт 3
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3
14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Динамо Нова спорт
14.00 Магдебург – Кайзерслаутерн Диема спорт
14.30 Дарби Каунти – Бирмингам Диема спорт 2
15.00 Сантандер – Алавес МАХ Спорт 4
13.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
15.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже - сингъл – финал Евроспорт 2
15.50 Мото GP, спринт за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
16.00 Дженоа – Фрозиноне МАХ Спорт 3
16.30 Борусия (Дортмунд) – Падерборн Диема спорт
16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
17.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2
17.00 Челси – Хъл Нова спорт
17.00 Волейбол, Франция – Турция МАХ Спорт 2
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3
17.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3
17.15 Осасуна – Еспаньол МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, Белгия – Финландия Ринг
19.00 ЦСКА 1948 – Дунав Диема спорт
19.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, България – Украйна МАХ One
19.00 Лека атлетика, турнир в Будапеща МАХ Спорт 2
19.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже, двойки, финал Евроспорт 1
19.00 Формула 3, първо състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3
19.30 Атлетик – Елче МАХ Спорт 4
19.30 Тотнъм – Евертън Диема спорт 2
19.30 Кьолн – Вердер Нова спорт
21.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже - сингъл – финал Евроспорт 2
21.15 ЦСКА – Арда Диема спорт
21.30 Санкт Паули – Волфсбург Нова спорт
21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3
21.45 ФК Париж – Лион Диема спорт 3
22.00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4
22.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2
22.05 Волейбол, Гърция – Италия Ринг
22.30 Тенис : Открито първенство на САЩ, жени, сингъл, финал Евроспорт 1
23.00 Рали, световен шампионат, Чили МАХ Спорт 2
00.00 UFC, Силва срещу Делгадо МАХ Спорт 2
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