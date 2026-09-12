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Спортът по ТВ в събота (12 септември)

Спортът по ТВ в събота (12 септември)

12 Септември, 2026 07:45 335 0

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Ето какво може да гкедаме днес

Спортът по ТВ в събота (12 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

11.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

12.05 Формула 2, спринт за Гран при на Испания Диема спорт 3

13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Динамо Нова спорт

14.00 Магдебург – Кайзерслаутерн Диема спорт

14.30 Дарби Каунти – Бирмингам Диема спорт 2

15.00 Сантандер – Алавес МАХ Спорт 4

13.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

15.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже - сингъл – финал Евроспорт 2

15.50 Мото GP, спринт за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

16.00 Дженоа – Фрозиноне МАХ Спорт 3

16.30 Борусия (Дортмунд) – Падерборн Диема спорт

16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

17.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2

17.00 Челси – Хъл Нова спорт

17.00 Волейбол, Франция – Турция МАХ Спорт 2

17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3

17.00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

17.15 Осасуна – Еспаньол МАХ Спорт 4

18.00 Волейбол, Белгия – Финландия Ринг

19.00 ЦСКА 1948 – Дунав Диема спорт

19.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, България – Украйна МАХ One

19.00 Лека атлетика, турнир в Будапеща МАХ Спорт 2

19.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже, двойки, финал Евроспорт 1

19.00 Формула 3, първо състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3

19.30 Атлетик – Елче МАХ Спорт 4

19.30 Тотнъм – Евертън Диема спорт 2

19.30 Кьолн – Вердер Нова спорт

21.00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже - сингъл – финал Евроспорт 2

21.15 ЦСКА – Арда Диема спорт

21.30 Санкт Паули – Волфсбург Нова спорт

21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3

21.45 ФК Париж – Лион Диема спорт 3

22.00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2

22.05 Волейбол, Гърция – Италия Ринг

22.30 Тенис : Открито първенство на САЩ, жени, сингъл, финал Евроспорт 1

23.00 Рали, световен шампионат, Чили МАХ Спорт 2

00.00 UFC, Силва срещу Делгадо МАХ Спорт 2


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